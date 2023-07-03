Міноборони обіцяє покарати воєнкомів за «негідну поведінку»

Заступник міністра оборони Павлюк наголосив, що всі випадки, які ганьблять високе звання військовослужбовця ЗСУ, офіцера, не будуть залишені без жорсткої реакції

Міністерство оборони України обіцяє провести розслідування випадків поведінки воєнкомів, які ганьблять високе звання офіцера. Про це заявив заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

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«У засобах масової інформації та соціальних мережах поширена інформація про окремі випадки негідної поведінки військовослужбовців зі складу Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки по відношенню до громадян України», – зазначив Павлюк.

Павлюк не згадує конкретних випадків, але обіцяє, що «у межах перевірки роботи ТЦК та СП в усіх регіонах України готові реагувати на кожний подібний інцидент». Він заявив, що усі випадки, які ганьблять високе звання військовослужбовця ЗСУ, офіцера, не будуть залишені без жорсткої реакції.

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«По кожній подібній ситуації буде проведено службові розслідування, а винні – притягнені до суворої відповідальності згідно з чинним законодавством», – додав заступник міністра оборони.

Нагадаємо, що в Ужгороді п'яний працівник військкомату побив журналістку на очах чоловіка-військового.

Журналістка Тетяна Новак заявила про побиття старшим офіцером Закарпатського ОВК Варі Костянтином, котрий, за її словами, перебував у стані алкогольного сп’яніння. В Ужгороді співробітник військкомату вдарив жінку на вулиці на очах її чоловіка-військовослужбовця.

Раніше на Хмельниччині працівники військкомату зайшли у будинок до чоловіка та спровокували скандал.