Китай обмежує експорт безпілотників: названо причину

Обмеження стосуються експорту низки двигунів безпілотників, лазерів, комунікаційного обладнання та систем боротьби з дронами

Китай обмежує експорт низки безпілотників та супутнього обладнання, щоб запобігти їх використанню у «немирних цілях». Про це йдеться в розпорядженнях, опублікованих 31 липня Міністерством торгівлі Китаю.

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Обмеження стосуються експорту низки двигунів безпілотників, лазерів, комунікаційного обладнання та систем боротьби з дронами.

Окрім того, Китай вводить експортний контроль над цивільними безпілотниками дальнього радіуса дії. Ідеться про дрони, які можуть літати за межами «природної видимості операторів», залишатись у повітрі більше ніж 30 хвилин, мають максимальну злітну вагу понад 7 кілограмів тощо.

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Китай є провідним розробником й експортером дронів, зокрема до України. У травні 2022 року китайська компанія DJI Technology Co., один із найбільших виробників дронів, оголосила, що тимчасово призупинить всю комерційну діяльність у Росії та Україні.

За даними ЗМІ, за рік повномасштабної війни продажі дронів сповільнилися, однак повністю припинити експорт безпілотників до РФ не вийшло. Представники компанії запевняли, що не можуть знайти жодних записів про будь-які прямі продажі в Росію із 16 квітня 2022 року. Також обіцяли розслідувати, як інші фірми могли постачати їхню продукцію у РФ.

Нагадаємо, президент США Джо Байден до середини серпня підпише указ про обмеження критично важливих інвестицій у технології Китаю.

До слова, в Японії заявили, що зростання військової агресії Китаю становить «безпрецедентний і найбільший стратегічний виклик». В Пекіні образились на це.