З'явилися фото зустрічі Зеленського у Верховній Раді
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Фото оприлюднила на своїй сторінці у соцмережі віце-спікер Верхової Ради Ірина Геращенко
Віце-спікер Верхової Ради Ірина Геращенко опублікувала фото зустрічі новообраного президента Володимира Зеленського в Раді з лідерами парламентських фракцій. Фото можна знайти на сторінці Геращенко у Facebook.
«Фото Андрія Тетерук (фракція «Народного фронту» - ред.)», - підписала знімки Геращенко.
Як стало відомо раніше, під час зустрічі Володимира Зеленського зі спікером Верховної Ради і лідерами парламентських фракцій так і не вдалося досягти домовленості щодо дати інавгурації.
Депутати «Блоку Петра Порошенко» і «Народного фронту» виступили проти того, щоб призначити інавгурацію обраного президента України Володимира Зеленського на 19 травня. Фракцію БПП на зустрічі представляв народний депутат Олександр Черненко, а «Народний фронт» - перший заступник голови фракції Андрій Тетерук і депутат Антон Геращенко.
Нагадаємо, новообраний президент Володимир Зеленський зустрівся сьогодні з керівниками фракцій у Верховній Раді. Він заявив, що запропонує провести інавгурацію 19 травня.
Як повідомлялося раніше, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, повідомляла, що Верховна Рада прийме постанову про призначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського на першому пленарному тижні, який розпочнеться 14 травня.
Нагадаємо, в офіційному друкованому парламентському виданні «Голос України» в п’ятницю, 3 травня, опубліковані офіційні результати виборів президента України.
Радник Зеленського Олександр Данилюк повідомив, що на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського вже неофіційно запросили деяких світових лідерів.