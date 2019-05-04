З'явилися фото зустрічі Зеленського у Верховній Раді



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Фото оприлюднила на своїй сторінці у соцмережі віце-спікер Верхової Ради Ірина Геращенко

Віце-спікер Верхової Ради Ірина Геращенко опублікувала фото зустрічі новообраного президента Володимира Зеленського в Раді з лідерами парламентських фракцій. Фото можна знайти на сторінці Геращенко у Facebook.

«Фото Андрія Тетерук (фракція «Народного фронту» - ред.)», - підписала знімки Геращенко.

Як стало відомо раніше, під час зустрічі Володимира Зеленського зі спікером Верховної Ради і лідерами парламентських фракцій так і не вдалося досягти домовленості щодо дати інавгурації.

Депутати «Блоку Петра Порошенко» і «Народного фронту» виступили проти того, щоб призначити інавгурацію обраного президента України Володимира Зеленського на 19 травня. Фракцію БПП на зустрічі представляв народний депутат Олександр Черненко, а «Народний фронт» - перший заступник голови фракції Андрій Тетерук і депутат Антон Геращенко.