Балансуючий ринок електроенергії наблизився до 50 млрд грн боргів

Генерація чекає оплату роками через кризу на балансуючому ринку електроенергії – Elementum Energy

Ситуація на балансуючому ринку електроенергії досягла критичного рівня та продовжує погіршуватися. Про це заявив комерційний директор Elementum Energy Роман Волошенюк.

За його словами, заборгованість на балансуючому ринку вже наближається до 50 млрд грн, а сама проблема накопичувалася роками без системного вирішення. У результаті виробники електроенергії, які забезпечували балансування енергосистеми, змушені чекати на розрахунки надзвичайно тривалий час.

«Ситуація на балансуючому ринку дуже критична. Заборгованість там б'є історичні максимуми і вже наближається до позначки у 50 мільярдів гривень», – зазначив Волошенюк.

Він наголосив, що боргова криза безпосередньо б’є по фінансовій стійкості генерації. Через постійне зростання заборгованості та затримки розрахунків виробники втрачають обігові кошти, необхідні для підтримки обладнання та проведення ремонтних кампаній.

«Генерація, яка сумлінно балансувала систему під час планових чи аварійних статусів, очікує на оплату за вироблену та віддану в мережу енергію по два роки і більше. Терміни розрахунків невпинно зростають, заборгованість збільшується, і це повністю «знекровлює» виробників, позбавляючи їх обігових коштів на ремонти», – підкреслив Волошенюк.

Нагадаємо, за словами керівника енергетичних програм ГО Український інститут майбутнього Андріана Прокіпа, станом на початок квітня борг учасників балансуючого ринку електричної енергії перед системним оператором «Укренерго» сягнув 46,3 млрд грн – на 9,5% більше порівняно з початком року.