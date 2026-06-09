Спроба підкупу прокурорів САП: оголошено вирок столичному адвокату Носову

У 2024 році адвоката викрили на пропозиції надати $200 тис. неправомірної вигоди прокурорам САП

Сьогодні, 9 червня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив вирок адвокату одного зі столичних об’єднань, якого викрили на спробі підкупу прокурорів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру та Вищий антикорупційний суд .

Зловмиснику призначено покарання у виді 4,5 років позбавлення волі. Також засудженого позбавлено права займатися адвокатською діяльністю строком на три роки.

«У 2024 році адвоката викрили на пропозиції надати $200 тис. неправомірної вигоди прокурорам САП за прийняття рішення про передачу кримінального провадження стосовно його підзахисного у справі щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн до іншого органу досудового розслідування», – йдеться у повідомленні.

Крім того, Феміда застосувала спецконфіскацію до коштів на суму $100 тис.

Суд визнав адвоката винуватим за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі). Вирок ВАКС може бути оскаржений в апеляції протягом 30 днів.

Нагадаємо, адвокату юридичної компанії «Міллер» Олексію Носову 5 червня 2024 року було повідомлено про підозру у спробі дати хабаря, йому загрожувало до восьми років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна. Сама ж компанія повідомляла про слідчі дії стосовно одного зі своїх адвокатів – Олексія Носова – за підозрою в нібито пропозиції неправомірної вигоди працівнику НАБУ. Компанія також заявила, що розриває будь-які відносини з цим адвокатом.

Заява юридичної компанії «Міллер» скриншот

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили адвоката одного зі столичних адвокатських об’єднань на пропозиції хабаря у розмірі $200 тис.

Як раніше писав «Главком», Носова є партнером та адвокатом у юридичній фірмі «Міллер», яку заснував громадський діяч, юрист, воїн ЗСУ Масі Найєм.