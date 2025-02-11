Начальник Львівської ОВА звернувся до поліції через шахраїв

На Львівщині шахраї просять у підприємців гроші від імені Козицького

Шахраї пишуть з підставного номера від імені начальника Лвівської обласної військової адміністрації Максима Козицького та просять гроші. Про це він повідомив у соцмережах.

«Увага, жителі Львівщини! Шахраї пишуть від мого імені з підставного номера та просять гроші. Офіційно заявляю: жодних фінансових зборів я не проводжу, а номер, з якого вам пишуть, мені не належить», – йдеться в повідомленні.

Козицький повідомив, що з даною ситуацією я вже звернувся до правоохоронних органів.

«Будьте обережні та не піддавайтеся на обман», – закликав він громадян.

Раніше повідомлялося, що молода дівчина представилася військовослужбовицею 80-ї Галицької бригади, що базується у Львові, і разом зі спільником привласнила гроші, зібрані на її прохання волонтеркою для ЗСУ.

У листопаді дівчина під іменем Діана Андрусів звернулася до волонтерки Тетяни Грізи і представилася військовослужбовицею 2-го батальйону 5-ї роти 80-ОДШБр. Вона просила допомогти з грошима на придбання РЕБ.

Військові сконтактували з Тетяною Грізою, дізналися ім’я людини, які просили її відкрити збори, і з’ясували, що ані Діана Андрусів, ані Данило Машівський ніколи не мали нічого спільного з Галицькою бригадою. Коли ж волонтерка попросила в Діани Андрусів документи для підтвердження її причетності до військової служби, зокрема фото військового квитка, та обурилася, що «на неї накинулися з усіх сторін за одну помилку», і зникла зі зв’язку.