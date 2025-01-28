Мер Дрогобича отримав штраф за невиконання мобілізаційного плану

Тарас Кучма вважає, що міські голови не мають повноважень доправляти людей до ТЦК

Міських голів Дрогобицького району звинувачують у зриві заходів мобілізації

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки виписав постанову про накладення штрафу за зрив заходів мобілізації меру Дрогобича Тарасові Кучмі. Про це повідомляє Zaxid.net.

Керівництво ТЦК скерувало лист у поліцію про примусовий привід після того, як 59-річний міський голова проігнорував перше запрошення військкомату.

Раніше Асоціація міст України оприлюднила відкрите звернення до президента про тиск на органи місцевого самоврядування. Обурення АМУ, зокрема, викликав лист Дрогобицького РТЦК та СП у поліцію про примусове доправлення Кучми до ТЦК.

За словами мера, він справді мав прибути до ТЦК, однак не зробив цього через заплановані офіційні заходи до Дня Соборності та зустріч полеглого бійця.

«Ми скерували лист, написали, що не прийдемо, а якщо є якісь питання, напишіть, ми дамо відповідь. На це реакція керівника ТЦК була така, що був скерований лист у поліцію про примусове доправлення мера», – каже він.

Журналісти зазначають, що на мера Дрогобича, а також мерів інших міст регіону (Трускавця, Східниці, Борислава, Меденич) склали постанови про накладення адміністративного стягнення за невиконання мобілізаційного завдання та зрив заходів мобілізації згідно з розпорядженням начальника районної військової адміністрації. За таке порушення передбачений штраф у розмірі близько 36 тис. грн.

Водночас Кучма не погодився з рішенням ТЦК. На його думку, міські голови не мають повноважень доправляти людей до ТЦК.

«Є постанова, яка нас зобов’язує проводити мобілізаційні завдання, не даючи повноважень. Яким чином голова міста може доставити людей до ТЦК на призов?» – додав мійський голова.

Мер Дрогобича заявив, що не платитиме жодних штрафів та пообіцяв оскаржити рішення.

Нагадаємо, на Одещині чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі за відмову від мобілізації.

Як повідомлялося, у Хмельницькій області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації «через віру».

До слова, з початку роботи центрів рекрутингу української армії 8053 людини вже стали кандидатами до Сил оборони, 20% з них – жінки.