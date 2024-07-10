Для покриття боргів на балансуючому ринку електроенергії «Укренерго» планує одноразово залучити фінансування від донорів

«Укренерго» планує влітку або до кінця року погасити перед електростанціями понад 19 млрд грн боргу на балансуючому ринку електроенергії

Для розбудови систем накопичення енергії «Укренерго» планує коштом донорів покрити борги на балансуючому ринку електроенергії – урядовий Офіс реформ

Для вирішення боргів на балансуючому ринку електроенергії системний оператор НЕК «Укренерго» планує одноразово залучити фінансування від донорів. Про це у своїй авторській колонці на «Економічній правді» розповіла старша проєктна менеджерка Офісу реформ Кабінету Міністрів України Марина Денисюк.

«З метою зменшення боргів на балансуючому ринку та припинення їх накопичення, «Укренерго» планує одноразово залучити фінансування від донорів. «Укренерго» також працює з регулятором для усунення останніх бар'єрів для активної розбудови систем накопичення енергії», – повідомила вона.

Раніше голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв, що компанія планує влітку або до кінця року погасити перед електростанціями понад 19 млрд грн боргу на балансуючому ринку електроенергії.

Там вважають, що погашення заборгованості на цьому сегменті ринку дозволить інвесторам у системи накопичення енергії, а також газову пікову генерацію мати адекватну економічну модель роботи на ринку.

Нагадаємо, затяжну боргову кризу на ринку електроенергії можна вирішити шляхом випуску державою облігацій, наданням певних гарантій інвесторам, а також розтермінуванням виплат, розповіла членкиня Нацкомісії з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Ольга Бабій.