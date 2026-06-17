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«Укрметалургпром»: зміна тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії може прискорити спад виробництва

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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«Укрметалургпром»: зміна тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії може прискорити спад виробництва
В «Укрметалургпромі» наголошують, що питання фінансової стабільності енергетичних компаній потребує комплексного підходу
фото: depositphotos.com

Потрібно знайти шлях, щоб не допустити зміну тарифів на передачу електроенергії – експерт

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, має врахувати стан промисловості та економіки під час перегляду тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії. Про це заявив президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков, коментуючи ініціативу НКРЕКП щодо можливого коригування тарифів.

За його словами, українські підприємства працюють в умовах війни, втрати частини виробничих потужностей, дефіциту кадрів, логістичних проблем та посилення конкуренції на зовнішніх ринках. Тому будь-яке суттєве зростання енергетичних витрат безпосередньо впливатиме на собівартість продукції та конкурентоспроможність виробників.

«Для багатьох промислових підприємств електроенергія є одним із ключових елементів собівартості. Додаткове навантаження неминуче позначиться на виробництві, інвестиціях та експорті», – зазначив Каленков.

В «Укрметалургпромі» наголошують: питання фінансової стабільності енергетичних компаній потребує комплексного підходу. Насамперед йдеться про підвищення операційної ефективності, оптимізацію витрат та вирішення системних проблем галузі, а не про перекладання додаткових витрат на бізнес.

Каленков також застеріг, що зміна тарифів на передачу електроенергії для промисловості може запустити ланцюгову реакцію у суміжних секторах економіки та негативно вплинути на бюджетні надходження.

Раніше нардеп, ексміністра ЖКГ Олексій Кучеренко заявив, що перш ніж переглядати тарифи на передачу та диспетчеризацію електроенергії, потрібно вияснити, як це вплине на нашу економіку – адже такі рішення не можна розглядати лише через потреби енергосистеми.

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Теги: НКРЕКП тарифи бізнес електроенергія

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