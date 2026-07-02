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«Укренерго» повідомило, чи будуть відключення світла 3 липня 2026 року

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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«Укренерго» повідомило, чи будуть відключення світла 3 липня 2026 року
Відключень світла 3 липня не буде
колаж: glavcom.ua

Енергетики порадували українців новиною

У п'ятницю, 3 липня, відключення електроенергії в Україні не прогнозуються. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укренерго».

«Завтра, у п'ятницю, застосування заходів обмеження споживання не планується», – йдеться в повідомленні.

При цьому енергетики закликали перенести користування потужними електроприладами на денний час – з 10:00 до 16:00.

«Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години», – попросили енергетики.

Нагадаємо, що в ніч на 2 липня РФ здійснила атаку на територію України. Внаслідок обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів станом на ранок тимчасово залишалася без світла. Без світла опинилися деякі мешканці Києва, Донецької, Запорізької та Харківської областей.

Раніше повідомлялося, що 2 липня планових відключень електроенергії в Україні не буде. «Укренерго» пояснювало, що відсутність відключень стала можливою завдяки зниженню температури в сусідніх країнах і збільшенню імпорту електроенергії.

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Теги: Укренерго відключення світла електроенергія

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