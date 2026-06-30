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Кияни помилково отримали сповіщення про екстрені відключення

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Кияни помилково отримали сповіщення про екстрені відключення
Кияни отримали сповіщення про екстрені відключення світла
колаж: glavcom.ua

ДТЕК пояснив, які графіки нині діють у столиці

Увечері 30 червня кияни отримали сповіщення про початок екстрених відключень світла. Як інформує «Главком», відповідну інформація надійшла в застосунку «Київ цифровий».

Раніше опубліковані графіки у столиці не діють, зазначалося в застосунку

«Графіки стабілізаційних відключень тимчасово не діятимуть, тому що треба терміново допомогти енергосистемі», – йшлося в повідомленні.

Згодом ДТЕК пояснив, що сповіщення надійшло киянам помилково. Наразі діють раніше оголошені графіки відключень світла.

Нагадаємо, через складні погодні умови попередньої доби (гроза, шквали) на ранок 30 червня були повністю або частково знеструмлені близько 600 населених пунктів у восьми областях. 

Раніше, 29 червня, через негоду в Києві та Київській області енергетики попереджали про перебої зі світлом.

Як повідомлялося, у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі 30 червня в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки відключення електроенергії. 

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Теги: Київ електроенергія відключення світла

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