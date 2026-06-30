Відключення світла повернулися. «Укренерго» звернулося до українців

Енергетики закликали обмежити користування потужними електроприладами з 16:00 до 23:00

Причина повернення відключень світла наприкінці червня – вплив сильної спеки на рівень енергоспоживання в усіх регіонах України. На тлі цього «Укренерго» закликало споживачів обмежити користування потужними електроприладами. Про це повідомляє «Главком».

«Укренерго» нагадало, що починаючи з середини квітня, не застосовувало заходів обмеження споживачів. Утім, із початком спеки ситуація ускладнилась.

«Тривала спекотна погода спонукає споживачів (як побутових, так і бізнес – офіси, магазини, торгові центри…) до масового і тривалого використання кондиціонерів протягом доби. А це збільшує «звичайний» обсяг енергоспоживання щонайменше на 25%», – наголосили енергетики.

За їхніми словами, до початку масованих російських атак енергосистема України мала значний запас міцності та легко могла відреагувати як на зимовий, так і на літній піки споживання. Електростанції могли збільшити свою потужність, а передавати електроенергію магістральною мережею на сотні кілометрів – не було жодної потреби. Нині ж ситуація кардинально змінилась.

«Порівняно з іншими порами року, літо має певні особливості для енергетиків. Це – сезон проведення планових ремонтів на об’єктах генерації, зокрема – на атомних електростанціях. Крім наслідків російських обстрілів – це теж впливає на можливості енергосистеми покрити підвищений рівень споживання», – зазначило «Укренерго».

Енергетики нагадали, що наприкінці червня рекордна спека охопила не лише Україну, а й більшість європейських держав.

«У наших сусідів рівень енергоспоживання теж різко збільшився, що вплинуло на можливість трейдерів здійснювати імпорт електроенергії в тому ж обсязі, що був взимку та весною. Це – теж одна з причин вимушеного повернення відключень», – пояснило «Укренерго».

Загалом, як стверджують енергетики, вимушені заходи обмеження енергоспоживання зумовлені комплексом причин, головна з яких – наслідки російських обстрілів.

«Аварійно-відновлювальні роботи на всіх енергооб’єктах тривають. Головне завдання зараз – підготувати енергосистему до зими», – йдеться в повідомленні.

Енергетики закликали в умовах літньої спеки дослухатись до рекомендації – ощадливо споживати електроенергію у періоди пікових навантажень. Це зменшує необхідність у вимушеному застосуванні відключень. «Укренерго» просить обмежити користування потужними електроприладами з 16:00 до 23:00.

Нагадаємо, через складні погодні умови попередньої доби (гроза, шквали) на ранок 30 червня були повністю або частково знеструмлені близько 600 населених пунктів у восьми областях.

Раніше, 29 червня, через негоду в Києві та Київській області енергетики попереджали про перебої зі світлом.

Як повідомлялося, у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі 30 червня в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки відключення електроенергії.