На Виноградарі бізнесмен створив автостоянку у водоохоронній зоні

Підприємець самовільно зайняв ділянку на проспекті Свободи, н маючи рішень Київради про передачу землі у власність чи оренду

У Подільському районі Києва викрили директора приватного підприємства, який без жодних дозвільних документів захопив комунальну земельну ділянку та облаштував на ній паркувальний майданчик. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі, інформує «Главком».

Слідчі встановили, що підприємець самовільно зайняв ділянку на проспекті Свободи. Не маючи рішень Київради про передачу землі у власність чи оренду, він встановив огорожу, пункт пропуску з охороною, облаштував місця для авто та розмістив гаражі.

Ринкова вартість самовільно зайнятої землі становить 24,1 млн грн фото: Київська міська прокуратура

Окрім відсутності документів, ділянка розташована в межах охоронних зон об’єктів енергетичної системи та зони санітарної охорони питного водопостачання, де подібне будівництво заборонено.

За даними експертизи, ринкова вартість самовільно зайнятої землі становить 24,1 млн грн. Саме на таку суму завдано збитків територіальній громаді столиці.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури керівнику товариства повідомили про підозру за фактом самовільного зайняття земельної ділянки.

Нагадаємо, столична прокуратура через суд домоглася скасування незаконної реєстрації права власності на нерухомість у парку «Муромець», тепер підприємство-порушник зобов'язане знести незаконну споруду та повернути землю місту. За позовом Деснянської окружної прокуратури Господарський суд Києва виніс рішення щодо земельної ділянки площею 0,1224 га на острові «Муромець». Орієнтовна вартість цієї землі становить 4 млн грн.

Раніше столичні правоохоронці повідомили про підозру підприємцю, його звинувачують у тому, що він без дозволів облаштував кафе та альтанки на ділянці лісового фонду у Деснянському районі Києва. Йдеться про земельну ділянку у лісовому кварталі Білодібровного лісництва у Деснянському районі столиці. Слідство встановило, що підприємець без будь-яких дозволів облаштував зону відпочинку на земельній ділянці, що належить до земель природно-заповідного фонду.