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У Львівській області на шахті стався обвал породи: загинув працівник

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Львівській області на шахті стався обвал породи: загинув працівник
Унаслідок аварії загинув Сергій Скобилко
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Через обвал на шахті загинув 37-річний гірник

У Шептицькому Львівській області на шахті «Межирічанська» №3 стався обвал породи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Львівської ОВА Максим Козицького.

За даними очільника ОВА, унаслідок аварії загинув 37-річний шахтар Сергій Скобилко.

«Щирі співчуття родині, близьким і колегам Сергія. Світла пам’ять загиблому», – наголосив Козицький.

Нагадаємо, 26 серпня у Кривому Розі на шахті Криворізька загинули троє гірників. На шахті обірвалась баддя для спуску та підйому працівників.

Згодом ДСНС розкрила деталі надзвичайної ситуації. За даними рятувальників, унаслідок надзвичайної ситуації троє робітників опинилися в найнижчій точці шахтного ствола – на горизонті – 1568 м, де збирається вода. Тіла вилучили за допомогою альпіністського спорядження й транспортували гірничими виробками на поверхню шахти.

До слова, у ніч проти 26 серпня російський безпілотник атакував автомобіль із працівниками шахт ДТЕК у Дніпропетровській області. Унаслідок удару загинули двоє шахтарів.

Теги: Львівщина шахта

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