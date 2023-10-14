Ексмер Рівного нагадав суспільству, що Антикорупційним агентством керує фігурант реєстру корупціонерів
У грудні 2019 року Артем Ситник, очолюючи Національне антикорупційне бюро, потрапив до реєстру корупціонерів
Заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник у грудні 2019 року потрапив до реєстру корупціонерів і досі там залишається. Про це «Главкому» заявив ексмер Рівного Олександр Третяк, який потрапив до реєстру корупціонерів цьогоріч.
У грудні 2019 року Артем Ситник, очолюючи Національне антикорупційне бюро, потрапив до реєстру корупціонерів.
Він програв суди, які визнали його винним в одержанні подарунку на суму 25 тис. грн. Йдеться про знижку 70% на відпочинок, яку для екскерівника НАБУ «вибив» товариш власників мисливського господарства на Рівненщині. Також Ситник заплатив символічний штраф 3,4 тис. грн.
Нагадаємо, що 6 вересня 2019 року Сарненський районний суд Рівненської області визнав винним директора НАБУ Артема Ситника у порушенні ч. 1ст. 172-5 КУпАП і призначив штраф 3400 грн з конфіскацією подарунків в дохід держави.
У суді було доведено, що керівник антикорупційного відомства двічі орендував будинки (з 29 грудня 2018 року до 2 січня 2019 року і з 8 березня до 10 березня 2019 року) на території мисливського господарства «Поліське-Сарни» (Рівненщина). Офіційно за нього платив товариш засновників TOB МГ «Поліське-Сарни», якому адміністратори закладу оформили 70% знижку від вартості оренди будинків. Таким чином, оренда будинку на Новий рік обійшлася Артему Ситнику 7 тис. грн (повна вартість – 10 тис. грн), на березневі свята – 10,5 тис. грн (замість 15 тис. грн).
Допитана у суді адміністратор зізналася, що людина, котра оплатила оренду будинків, не повідомила, хто там проживатиме. Пізніше жінка впізнала самого орендаря - директора Національного антикорупційного бюро України, якого раніше бачила по телебаченню.
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