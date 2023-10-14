Ексмер Рівного нагадав суспільству, що Антикорупційним агентством керує фігурант реєстру корупціонерів

Заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник з 2019 року занесений в реєстр корупціонерів

У грудні 2019 року Артем Ситник, очолюючи Національне антикорупційне бюро, потрапив до реєстру корупціонерів

Заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник у грудні 2019 року потрапив до реєстру корупціонерів і досі там залишається. Про це «Главкому» заявив ексмер Рівного Олександр Третяк, який потрапив до реєстру корупціонерів цьогоріч.

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У грудні 2019 року Артем Ситник, очолюючи Національне антикорупційне бюро, потрапив до реєстру корупціонерів.

У грудні 2019 року на той момент директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник потрапив до реєстру корупціонерів. Однак це не аж ніяк вплинуло на його подальшу кар’єру. Він дивом став заступником голови НАЗК

Він програв суди, які визнали його винним в одержанні подарунку на суму 25 тис. грн. Йдеться про знижку 70% на відпочинок, яку для екскерівника НАБУ «вибив» товариш власників мисливського господарства на Рівненщині. Також Ситник заплатив символічний штраф 3,4 тис. грн.

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Нагадаємо, що 6 вересня 2019 року Сарненський районний суд Рівненської області визнав винним директора НАБУ Артема Ситника у порушенні ч. 1ст. 172-5 КУпАП і призначив штраф 3400 грн з конфіскацією подарунків в дохід держави.

У суді було доведено, що керівник антикорупційного відомства двічі орендував будинки (з 29 грудня 2018 року до 2 січня 2019 року і з 8 березня до 10 березня 2019 року) на території мисливського господарства «Поліське-Сарни» (Рівненщина). Офіційно за нього платив товариш засновників TOB МГ «Поліське-Сарни», якому адміністратори закладу оформили 70% знижку від вартості оренди будинків. Таким чином, оренда будинку на Новий рік обійшлася Артему Ситнику 7 тис. грн (повна вартість – 10 тис. грн), на березневі свята – 10,5 тис. грн (замість 15 тис. грн).

Допитана у суді адміністратор зізналася, що людина, котра оплатила оренду будинків, не повідомила, хто там проживатиме. Пізніше жінка впізнала самого орендаря - директора Національного антикорупційного бюро України, якого раніше бачила по телебаченню.