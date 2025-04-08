Одна з найбільших інвестиційних компаній спрогнозувала ціни на нафту до кінця 2026 року
Ціни на нафту знову відновили зростання після різкого падіння
Інвестиційна компанія Goldman Sachs прогнозує, що ціни на нафту марки Brent і WTI становитимуть $62 за барель і $58 до грудня 2025 року і $55 і $51 до грудня 2026 року відповідно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.
Передбачається, що економіка США уникне рецесії з огляду на значне зниження тарифів, які мають набути чинності 9 квітня.
Тим часом поставки з восьми країн ОПЕК+ (Організація країн – експортерів нафти) помірно зростуть з двома остаточними збільшеннями по 130 тис.−140 тис. барелів кожен у червні-липні.
Згідно з прогнозами, що у типовому сценарії рецесії в США і базовому сценарії ОПЕК вони оцінюють, що Brent знизиться до $58 до грудня 2025 року і $50 до грудня 2026 року відповідно.
Goldman Sachs заявив, що ціни на нафту, ймовірно, перевищать їхній прогноз у разі дуже різкої зміни тарифної політики.
Нагадаємо, зниження світових цін на нафту обвалило вартість російської нафти Urals до $50 за барель. Це посилює тиск на державний бюджет РФ, який і так зростає через військові витрати на агресію проти України.
Згідно з даними Argus Media, у минулу п’ятницю ціна сорту Urals у балтійському порту Приморськ впала до $52,76. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, понад три роки тому, російська нафта торгується зі значною знижкою відносно до світового стандарту Dated Brent.
Як відомо, світові ціни на нафту різко знизилися, зафіксувавши найбільше відсоткове падіння з 2022 року. Причиною обвалу стало неочікуване рішення ОПЕК+ про збільшення видобутку нафти. Ця новина з’явилася одразу після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про нові масштабні імпортні мита.
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