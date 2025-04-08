Одна з найбільших інвестиційних компаній спрогнозувала ціни на нафту до кінця 2026 року

Goldman Sachs прогнозує нафту по $51-55 за барель до кінця 2026

Ціни на нафту знову відновили зростання після різкого падіння

Інвестиційна компанія Goldman Sachs прогнозує, що ціни на нафту марки Brent і WTI становитимуть $62 за барель і $58 до грудня 2025 року і $55 і $51 до грудня 2026 року відповідно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Передбачається, що економіка США уникне рецесії з огляду на значне зниження тарифів, які мають набути чинності 9 квітня.

Тим часом поставки з восьми країн ОПЕК+ (Організація країн – експортерів нафти) помірно зростуть з двома остаточними збільшеннями по 130 тис.−140 тис. барелів кожен у червні-липні.

Згідно з прогнозами, що у типовому сценарії рецесії в США і базовому сценарії ОПЕК вони оцінюють, що Brent знизиться до $58 до грудня 2025 року і $50 до грудня 2026 року відповідно.

Goldman Sachs заявив, що ціни на нафту, ймовірно, перевищать їхній прогноз у разі дуже різкої зміни тарифної політики.

Нагадаємо, зниження світових цін на нафту обвалило вартість російської нафти Urals до $50 за барель. Це посилює тиск на державний бюджет РФ, який і так зростає через військові витрати на агресію проти України.

Згідно з даними Argus Media, у минулу п’ятницю ціна сорту Urals у балтійському порту Приморськ впала до $52,76. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, понад три роки тому, російська нафта торгується зі значною знижкою відносно до світового стандарту Dated Brent.

Як відомо, світові ціни на нафту різко знизилися, зафіксувавши найбільше відсоткове падіння з 2022 року. Причиною обвалу стало неочікуване рішення ОПЕК+ про збільшення видобутку нафти. Ця новина з’явилася одразу після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про нові масштабні імпортні мита.