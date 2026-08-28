Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ворожий обстріл Київщини: рятувальники гасять пожежі на трьох локаціях (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Ворожий обстріл Київщини: рятувальники гасять пожежі на трьох локаціях (фото)
Ліквідація наслідків суттєво ускладнюється через постійний ризик повторних атак ворога
фото: ДСНС України

До робіт залучено додаткові сили та засоби ДСНС

У Бучанському районі Київської області триває ліквідація наслідків російського обстрілу. Рятувальники працюють одночасно на трьох локаціях, де виникли пожежі. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області, інформує «Главком».

Ворожий обстріл Київщини: рятувальники гасять пожежі на трьох локаціях (фото) фото 1
фото: ДСНС України

До робіт залучено додаткові сили та засоби ДСНС. Утім, ліквідація наслідків суттєво ускладнюється через постійний ризик повторних атак ворога.

Рятувальник проливає приміщення складу
Рятувальник проливає приміщення складу
фото: ДСНС України
Ворожий обстріл Київщини: рятувальники гасять пожежі на трьох локаціях (фото) фото 2
фото: ДСНС України

«Кожна повітряна тривога – це необхідність залишити небезпечну ділянку та відійти на безпечну відстань. Щойно загроза минає, рятувальники знову повертаються до роботи – заходять на об’єкти, продовжують гасити та ліквідовувати наслідки російських ударів», – йдеться у повідомленні.

Ворожий обстріл Київщини: рятувальники гасять пожежі на трьох локаціях (фото) фото 3
фото: ДСНС України

Попри постійну небезпеку, надзвичайники не зупиняють ліквідаційні роботи й працюватимуть доти, доки кожен осередок пожежі не буде повністю загашений.

Нагадаємо, російські війська другу добу поспіль завдають комбінованих ударів по території Київської області. Внаслідок ворожих обстрілів є загиблий та цивільні поранені, зокрема дитина. 

Раніше повідомлялося, що у Бучанському районі Київської області рятувальники всю ніч та ранок ліквідовували наслідки масованої атаки ворожих безпілотників. 

До слова, у Києві 27 серпня оголосили 13 повітряних тривог – це абсолютний антирекорд за одну добу від початку повномасштабної війни.  Попередній максимум становив 12 сигналів за добу. Його зафіксували 1 березня 2022 року, у перші тижні повномасштабного вторгнення Росії.

Читайте також:

Теги: обстріл Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки російського удару по АЗС на Дніпропетровщині
Чому Росія взялася за удари по українських АЗС: пояснення Financial Times
31 липня, 12:03
Вночі Україна збила лише одну балістичну ракету з 27 через дефіцит Patriot
Вночі Україна збила лише одну балістичну ракету з 27 через дефіцит Patriot
1 серпня, 10:09
Генсек ООН одночасно засудив удари Росії та України
Генсек ООН засудив атаки по Україні, але назвав ескалацією удари по Росії
7 серпня, 08:11
Прокуратура повідомила про підозру начальниці міської служби у справах дітей та директорці центру соціальних служб
Загибель 17-річної дівчини на Київщині: прокуратура повідомила про підозру працівницям соцслужб
4 серпня, 16:12
Знищений росіянами логістичний центр на Київщині
Вибіг босоніж і без документів: водій з Молдови втратив фуру під час обстрілу Київщини
5 серпня, 14:07
На складі зберігалася продукція Bosch різних напрямів
Через російський обстріл повністю знищено склад із продукцією Bosch в Україні
6 серпня, 08:35
У Київській області працює ППО
У Київській області працює ППО
18 серпня, 06:44
На Київщині рятувальники продовжують ліквідовувати масштабну пожежу лісової підстилки у Богданівському лісництві поблизу села Богдани. 24 серпня 2026 року
На Київщині 25 серпня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки
24 серпня, 18:59
В «Укрзалізниці» наголошують, що в разі підвищеної небезпеки поїзди зупинятимуть
На Київщині через тривоги затримується низка приміських поїздів (перелік)
Вчора, 09:44

Новини

У Києві 10-й раз за день оголошено повітряну тривогу
У Києві 10-й раз за день оголошено повітряну тривогу
У Вишневому окупанти пошкодили Fozzy: гіпермаркет зупинив роботу (фото)
У Вишневому окупанти пошкодили Fozzy: гіпермаркет зупинив роботу (фото)
Ворожий обстріл Київщини: рятувальники гасять пожежі на трьох локаціях (фото)
Ворожий обстріл Київщини: рятувальники гасять пожежі на трьох локаціях (фото)
Під час атаки на «Нову пошту» згоріли прапори для українських шкіл
Під час атаки на «Нову пошту» згоріли прапори для українських шкіл
Удар по книжковій галузі: які видавництва постраждали через атаку РФ
Удар по книжковій галузі: які видавництва постраждали через атаку РФ
Забруднення Кирилівського озера після обстрілу: стан водойми покращився
Забруднення Кирилівського озера після обстрілу: стан водойми покращився

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
70K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
54K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
46K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

Місячний посівний календар на вересень 2026 року: коли краще збирати врожай
Вчора, 22:15
Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
Вчора, 18:18
В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
26 серпня, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
25 серпня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua