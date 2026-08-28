Ворожий обстріл Київщини: рятувальники гасять пожежі на трьох локаціях (фото)

До робіт залучено додаткові сили та засоби ДСНС

У Бучанському районі Київської області триває ліквідація наслідків російського обстрілу. Рятувальники працюють одночасно на трьох локаціях, де виникли пожежі. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області, інформує «Главком».

фото: ДСНС України

До робіт залучено додаткові сили та засоби ДСНС. Утім, ліквідація наслідків суттєво ускладнюється через постійний ризик повторних атак ворога.

Рятувальник проливає приміщення складу фото: ДСНС України

фото: ДСНС України

«Кожна повітряна тривога – це необхідність залишити небезпечну ділянку та відійти на безпечну відстань. Щойно загроза минає, рятувальники знову повертаються до роботи – заходять на об’єкти, продовжують гасити та ліквідовувати наслідки російських ударів», – йдеться у повідомленні.

фото: ДСНС України

Попри постійну небезпеку, надзвичайники не зупиняють ліквідаційні роботи й працюватимуть доти, доки кожен осередок пожежі не буде повністю загашений.

Нагадаємо, російські війська другу добу поспіль завдають комбінованих ударів по території Київської області. Внаслідок ворожих обстрілів є загиблий та цивільні поранені, зокрема дитина.

Раніше повідомлялося, що у Бучанському районі Київської області рятувальники всю ніч та ранок ліквідовували наслідки масованої атаки ворожих безпілотників.

До слова, у Києві 27 серпня оголосили 13 повітряних тривог – це абсолютний антирекорд за одну добу від початку повномасштабної війни. Попередній максимум становив 12 сигналів за добу. Його зафіксували 1 березня 2022 року, у перші тижні повномасштабного вторгнення Росії.