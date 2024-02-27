«Сінево» та ДБР досягли згоди у справі арешту головного офісу

Сьогодні мережа медичних лабораторій «Сінево» заявила про арешт, накладений на будівлю головного офісу

Представники ДБР заперечили будь-які наміри щодо блокування діяльності лабораторії

Мережа лабораторій «Сінево Україна» досягла згоди з Державним бюро розслідувань у справі арешту будівлі лабораторії в Києві. Скасування арешту знімуть в судовому порядку. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Зазначається, що в ході діалогу з представниками ДБР, ними було підкреслено, що будь-який цілеспрямований вплив на діяльність компанії «Сінево», зараз або в майбутньому, в ході роботи над кримінальним провадженням не був навмисним.

«Представники ДБР заперечили будь-які наміри щодо блокування діяльності лабораторії, та запевнили в своїй підтримці і намірі сприяти швидкому розв’язанню питання арешту будівлі компанії в правовому полі», – йдеться в повідомленні.

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Як зазначила пресслужба «Сінево», метою компанії та ДБР є швидке розв'язання проблеми і скасування арешту будівлі в судовому порядку.

Нагадаємо, мережа медичних лабораторій «Сінево» заявила про арешт, накладений на будівлю головного офісу і центральної лабораторії компанії, розташованої в Києві на проспекті Академіка Палладіна 46/2.

До слова, Державне бюро розслідувань прокоментувало заяву мережі лабораторій «Сінево» щодо арешту головного офісу компанії.