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«Біомеханоїди, трансгендери». Глава розвідки РФ розсмішив заявою про «страшну» Європу (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Біомеханоїди, трансгендери». Глава розвідки РФ розсмішив заявою про «страшну» Європу (відео)
Глава Служби зовнішньої розвідки РФ бідкається, що йому страшно приїздити в Європу
фото: скріншот з відео

Наришкін поскаржився на те, що «здоровій людині неприємно, а інколи навіть страшно приїздити в Європу»

Глава Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергій Наришкін поскаржився на те, що «здоровій людині неприємно, а інколи навіть страшно приїздити в Європу». Про це він заявив на міжнародній конференції з безпеки.

За словами Наришкіна, основною причиною його страху Європи є «велика кількість збочень, які там (в Європі – «Главком») розплодилися».

«Людина створена за образом і подобою божою, а західники прагнуть підмінити її всілякими трансгендерами та біомеханоїдами. Сьогодні вже колеги згадували одіозний вислів високого представника Європейського Союзу із закордонних справ Жозепа Борреля, в якому він порівняв Європу з квітучим садом, а решта світу – із джунглями. Так от хочеться розплющити очі головному європейському дипломату: здоровій у духовному і фізичному відношенні людині насправді неприємно, а часом страшно приїжджати до Європи: така кількість збочень там розплодилася», – заявив керівник Служби зовнішньої розвідки РФ.

Раніше журналісти з'ясували, що син директора Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергій Наришкін – Андрій – має двокімнатну квартиру на елітній вулиці Bécsi у столиці Будапешта Угорщини. Однак по праву вона належить соратнику відомого своїм лояльним ставленням до країни-агресора Росії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Анталу Рогану.

Нагадаємо, Росія, яка неодноразово вчиняла терористичні акти щодо України та у багатьох державах офіційно визнана країною-терористкою, запросила проведення засідання Ради Безпеки ООН. Причиною цьому стало нібито «використанням Києвом терористичних методів».

До слова, сорок п’ять дипломатів та співробітників посольства Росії у Молдові вилетіли із Кишинева до Росії.

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Теги: трансгендер Європа росія

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