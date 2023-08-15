Глава Служби зовнішньої розвідки РФ бідкається, що йому страшно приїздити в Європу

Наришкін поскаржився на те, що «здоровій людині неприємно, а інколи навіть страшно приїздити в Європу»

Глава Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергій Наришкін поскаржився на те, що «здоровій людині неприємно, а інколи навіть страшно приїздити в Європу». Про це він заявив на міжнародній конференції з безпеки.

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За словами Наришкіна, основною причиною його страху Європи є «велика кількість збочень, які там (в Європі – «Главком») розплодилися».

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«Людина створена за образом і подобою божою, а західники прагнуть підмінити її всілякими трансгендерами та біомеханоїдами. Сьогодні вже колеги згадували одіозний вислів високого представника Європейського Союзу із закордонних справ Жозепа Борреля, в якому він порівняв Європу з квітучим садом, а решта світу – із джунглями. Так от хочеться розплющити очі головному європейському дипломату: здоровій у духовному і фізичному відношенні людині насправді неприємно, а часом страшно приїжджати до Європи: така кількість збочень там розплодилася», – заявив керівник Служби зовнішньої розвідки РФ.

Раніше журналісти з'ясували, що син директора Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергій Наришкін – Андрій – має двокімнатну квартиру на елітній вулиці Bécsi у столиці Будапешта Угорщини. Однак по праву вона належить соратнику відомого своїм лояльним ставленням до країни-агресора Росії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Анталу Рогану.

Нагадаємо, Росія, яка неодноразово вчиняла терористичні акти щодо України та у багатьох державах офіційно визнана країною-терористкою, запросила проведення засідання Ради Безпеки ООН. Причиною цьому стало нібито «використанням Києвом терористичних методів».

До слова, сорок п’ять дипломатів та співробітників посольства Росії у Молдові вилетіли із Кишинева до Росії.