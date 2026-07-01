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Стало відомо, про що Україна непублічно попросила ЄС – Reuters

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Стало відомо, про що Україна непублічно попросила ЄС – Reuters
Україні забракло коштів на оборону
фото: Reuters

Міністерство оборони попросило ЄС виділити ще €6,6 млрд з Європейського фонду миру

Україна звернулася до Європейського Союзу з проханням надати додаткове фінансування на оборонні потреби через нестачу коштів у державному бюджеті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними агентства, міністр оборони України Михайло Федоров 26 червня направив європейським партнерам непублічний лист із проханням виділити €6,6 млрд з Європейського фонду миру.

У документі зазначається, що загальні оборонні потреби України у 2026 році становлять близько €136 млрд. Водночас державний бюджет здатний покрити лише €53 млрд.

Крім того, ще €28,3 млрд мають надійти в межах фінансової допомоги Європейського Союзу із загального пакета обсягом €90 млрд. Попри це, як наголошується у листі, наявного фінансування недостатньо для покриття всіх потреб сектору оборони.

Саме тому Міністерство оборони звернулося до Європейського фонду миру з проханням надати додаткові €6,6 млрд. У своєму зверненні Федоров зазначив, що саме цей фонд може забезпечити «один із найвагоміших європейських внесків в оборону України цього року».

Також міністр наголосив, що кошти необхідно спрямувати туди, «де вони зможуть згенерувати найбільший і найбільш безпосередній військовий ефект».

Reuters зазначає, що звернення українського міністра не було публічним і стало відомим агентству після ознайомлення зі змістом документа.

Водночас агентство нагадує, що ще 19 червня президент України Володимир Зеленський публічно закликав Європейський Союз якнайшвидше виділити Україні розблоковані кошти з Європейського фонду миру. Однак відповідне рішення досі не ухвалене.

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Теги: Міноборони озброєння фінансування Україна

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