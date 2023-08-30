Атаки дронів на Росію: іноземні ЗМІ підрахували кількість обстрілів від початку року

Останні удари, які були спрямовані щонайменше на шість російських регіонів, стали наймасовішими у 2023 році

Від початку цього року території РФ та окупований Крим понад 190 разів атакували безпілотники. Про це пише The Guardian.

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«Відповідно до даних аналізу BBC Verify, з початку року було зафіксовано понад 190 ймовірних атак безпілотників у Росії та в контрольованому Росією Криму», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час підрахунку враховували відповідні повідомлення у російських ЗМІ.

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За даними видання, останні удари, які були спрямовані щонайменше на шість російських регіонів, стали наймасовішими у 2023 році.

Як повідомлялося, російський аеропорт Пскова скасував усі вісім запланованих на середу, 30 серпня, пасажирських авіарейсів після нічної атаки безпілотників.

Нагадаємо, уночі 23 у Москві та в Підмосков'ї пролунали вибухи через нібито атаку безпілотників. Один дрон поцілив у будівлю столичного бізнес-центру «Москва-сіті», ще два – впали у Можайському та Хімкінському районах Московської області.

Перед цим повідомлялося, що аеропорти Москви тимчасово припиняли роботу. Як писав Telegram-канал Baza, в аеропортах столиці РФ вводився план «Килим», який застосовується, коли в небі виявляють небезпечні предмети.