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Які пільги мають військовослужбовці: перелік

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Які пільги мають військовослужбовці: перелік
УБД мають право на пільги від держави
фото: «Суспільне»

Крім медичних, земельно-житлових та комунальних, захисники мають ще низку бонусів

Учасники бойових дій (УБД) та особи, прирівняні до них, а також члени їхніх сімей мають право на пільги від держави. Про це пише видання «На пенсії».

Крім медичних, земельно-житлових та комунальних пільг, для УБД передбачені також наступні.

  • Безкоштовний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування у сільській місцевості, а також залізничним та водним транспортом приміського сполучення.
  • Також безкоштовний проїзд раз на два роки міжміським залізничним, водним, повітряним або автомобільним транспортом або проїзд один раз на рік (у дві сторони) зазначеними видами транспорту зі знижкою 50%.
  • Право на дострокову пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками — 50 років і за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок.
  • Додаткові фінансові пільги щодо сплати податків, зборів, мит та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства.
  • Пенсії або щомісячне довічне грошове утримання або соцдопомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються у розмірі 25 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
  • Щороку до 24 серпня виплачується одноразова грошова допомога.

Нагадаємо, що фахівці Мінветеранів розробили для захисників і захисниць інфографіку з деталізацією порядку отримання статусу учасника бойових дій (УБД). 

Для того, щоб особам зі статусом учасника бойових дій отримати пільги, їм потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду України, незалежно від місця реєстрації.

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Теги: гроші пільги пільга військові

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