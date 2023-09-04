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Український фермер здивував новими продуктами, виготовленими із кизилу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Український фермер здивував новими продуктами, виготовленими із кизилу
Фермер з України популяризує вирощування кизилу
фото:Olshansky Sergey/Facebook

Український виробник першим у світі зробив маринований та фарширований кизил

Фермер Сергій Ольшанський, власник найбільшого в Європі кизилового саду, який розташований у Токмацькому районі Запорізької області, здивував новими продуктами, виготовленими з кизилу. 

Продукти з доданою вартістю – основний напрямок компанії Сергія Ольшанського Famberry. На днях підприємець анонсував появу нових кизилових смаколиків – кизилу маринованого та фаршированого. Інформацію про це він розмістив на власній сторінці у Facebook.

«Світ не бачив і мир не чув! Famberry освоює нові види продукції: кизилове варення без кістки, кизил маринований та фарширований горіхами, анчоусами та всім, чим душа споживача забажає!», – пише фермер.

Продукти із кизилу, які виробляє Сергій під торговою маркою Famberry, купують по всій Україні у супермаркетах Novus, Ашан, Good Wine, Varus, а також поставляється за кордон – до Німеччини та США.

Як каже фермер, серед його асортименту: сухофрукти, цукати, продукти на меду, сублімовані дропси та порошок, пастилки, соуси до м’яса і риби, морс, нектар, сік та багато іншої продукції. Лінійка Famberry розширюється з кожним роком, як і канали збуту продукції.

«Раніше там, де зараз росте кизил, був старий закинутий сад, за яким ніхто не доглядав. І 2013 року ми вирішили його викорчувати та почати щось вирощувати. Довго думали, що саме. Багато садівників тоді вже створили бізнес на лохині, малині, черешні, яблуках, абрикосах, тому я вирішив вирощувати те, чого поки що не має ніхто, – кизил. Потім, звичайно ж, виявилося, що кизил багато хто вирощує, але не в таких масштабах – лише на невеликих площах. Тому я вирішив побити їхній рекорд», – пригадує Сергій Ольшанський у інтерв'ю виданню «Ягодник».

Фермер Сергій Ольшанський із продукцією
Фермер Сергій Ольшанський із продукцією

Органічний кизиловий сад сімейного господарства Famberry із Запоріжжя – найбільший в Україні. Його площа сягає 15 гектарів. А 2021 року кизиловий сад компанії Fаmberry визнали найбільшим в Україні та внесли його до Книги рекордів України в номінації «Найбільший кизиловий сад, вирощений за органічною технологією».

На жаль, через тимчасову окупацію Запорізької області, минулоріч зібрати врожай у господарстві не мали змоги, бо територія, де розміщений сад, поки що окупована Росією. Тому підприємство працює із запасами врожаю 2021 року та завершує будівництво нового переробного і заморожувального комплексу. 

Нагадаємо, українські фермери не задоволені цінами, які пропонують підприємства, що закуповують малину для подальшої заморозки. Українські господарства середнього розміру відмовляються від збирання  малини на своїх полях через надто низьку ціну на ягоду для заморозки.  Однією з причин низьких цін на ринку називають спробу учасників ринку мінімізувати свої ризики, що призвело навіть до створення нової категорії якості малини. У результаті виходить, що українські заморожувальники заготовляють малину для переробників Польщі, які отримують основну додану вартість, однак, при цьому, беруть на себе і багато ризиків.

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Теги: Запоріжжя бізнес будівництво продукти рекорд урожай Facebook фермер

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