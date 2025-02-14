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Справа про закупівлі «Укрзалізниці». Суд узяв під варту нардепа Бондара

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Справа про закупівлі «Укрзалізниці». Суд узяв під варту нардепа Бондара
ВАКС задовольнив клопотання НАБУ про зміну запобіжного заходу нардепу Бондару
фото: Віктор Бондар/Facebook

Підозрюваний отримав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 100 млн грн застави

Суд узяв під варту чинного нардепа Віктора Бондара, якого підозрюють у заволодіння коштами «Укрзалізниці» при закупівлі продукції на понад 140 млн грн. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«14 лютого 2025 року ВАКС (Вищий антикорупційний суд, – «Главком») задовольнив клопотання детективів НАБУ (Національного антикорупційного бюро, – «Главком»), погоджене в.о. Генерального прокурора, про зміну запобіжного заходу чинному нардепу – одному з організаторів заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів АТ «Укрзалізниця», – йдеться в повідомленні.

Ім'я наредпа прокуратура не називає, однак, судячи з опису справи, йдеться саме про Віктора Бондара.

Зважаючи на те, що підозрюваний не вніс 100 млн грн застави, визначеної судом, сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Заслухавши доводи сторін, суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 100 млн грн застави.

На виконання рішення суду підозрюваного взято під варту в залі суду.

Нагадаємо, 17 січня цього року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату Віктору Бондарю. Він є співкерівником організованої групи, викритої на заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» під час закупівлі кабельно-провідникової продукції.

За словами правоохоронців, підозрюваний та його спільник-підприємець розробили схему, яка передбачала постачання продукції АТ «Укрзалізниця» за завищеними цінами. Слідство зазначає, що протягом 2021-2022 рр. «Укрзалізниця» уклала договори з підконтрольними підприємцю компаніями, які здійснили постачання продукції за цінами, вище ринкових. Унаслідок реалізації схеми компанія зазнала збитків на понад 140 млн грн.

24 січня суд визначив підозрюваному заставу в розмірі 100 млн грн. Вона мала бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу.

Теги: Віктор Бондар суд САП Вищий антикорупційний суд НАБУ Укрзалізниця корупція в Україні

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