Теракт 11 вересня тепер не «теракт»? Канадський мовник дав журналістам нові вказівки

11 вересня 2001 року в США стався найбільший теракт у сучасній історії

CBC рекомендував своїм журналістам не називати напади на США «терористичними атаками» від імені редакції

Канадська суспільна телекомпанія CBC підготувала внутрішні рекомендації для журналістів напередодні 25-ї річниці терактів 11 вересня 2001 року. Працівникам мовника рекомендували не називати напади на США «терористичними атаками» від імені редакції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Toronto Sun.

Рекомендації CBC щодо висвітлення подій 11 вересня

Згідно з внутрішнім меморандумом, журналісти CBC можуть детально описувати перебіг і наслідки атак. Зокрема, їм рекомендують повідомляти, що викрадення літаків призвели до катастроф у Вашингтоні, Пенсильванії та на Мангеттені, а Всесвітній торговий центр було зруйновано.

Водночас журналістам не рекомендують самостійно характеризувати ці події як терористичні атаки. Меморандум був підписаний ініціалами «ББ». Toronto Sun ідентифікувала його автора як Басема Бошру – старшого директора CBC News із питань журналістських стандартів та громадської довіри. Копії документа також отримали інші канадські медіа.

Після розголосу CBC пояснив, що йдеться не про запровадження принципово нової політики. Такий підхід відповідає давнім редакційним правилам мовника стосовно використання слів «терорист», «тероризм» та похідних від них визначень.

Як у CBC пояснюють редакційну політику

Представниця CBC зі зв'язків із громадськістю Керрі Келлі пояснила, що телекомпанія вважає за краще використовувати такі характеристики із чітким зазначенням того, кому саме вони належать.

За її словами, завдання журналістів полягає в тому, щоб точно й детально повідомляти про злочини, передавати масштаб насильства, цитувати постраждалих та наводити оцінки посадовців і експертів. «Ми є свідками», – заявила Келлі.

У CBC вважають, що журналісти не повинні від себе визначати конкретні організації як терористичні, а їхні дії – як тероризм. У компанії пояснюють такий підхід тим, що поняття «терорист» і «тероризм» мають значне політичне та емоційне навантаження, яке може впливати на нейтральність журналістського висвітлення.

Подібний редакційний підхід канадського суспільного мовника вже спричиняв дискусії. Зокрема, питання до CBC виникли після нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Тоді головний редактор і генеральний менеджер CBC Броді Фенлон заявляв, що журналісти повинні «проявляти надзвичайну обережність», перш ніж використовувати слова «терорист» або «тероризм».

Реакція канадських політиків

Нові рекомендації напередодні річниці 11 вересня вже розкритикували канадські політики. Депутатка від Консервативної партії Канади Рейчел Томас назвала їх «ганебними».

За її словами, відмова називати напади 11 вересня терористичним актом є проявом неповаги до загиблих, їхніх родин, людей, які вижили, та рятувальників.

У CBC натомість наголосили, що не заперечують факти нападів та їхні наслідки. Йдеться виключно про редакційний принцип, відповідно до якого журналісти не повинні використовувати слова «терорист» і «тероризм» як власну характеристику подій.

11 вересня 2001 року 19 терористів захопили чотири пасажирські літаки у США. Два з них врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. Третій літак атакував Пентагон поблизу Вашингтона, а четвертий розбився у Пенсильванії після того, як пасажири та члени екіпажу спробували чинити опір викрадачам. Унаслідок терактів 11 вересня загинули майже 3 тис. людей.

Торговельне протистояння Канади та США

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр канадської провінції Онтаріо Даг Форд пригрозив використати постачання електроенергії до США як важіль у торговельному протистоянні між країнами. Він заявив, що в разі подальшого загострення конфлікту провінція може припинити експорт електрики до Нью-Йорка, Мічигану та Міннесоти.

Онтаріо постачає електроенергію приблизно 1,5 млн американських домогосподарств і підприємств. Водночас Форд наголосив, що рішення про припинення постачання ще не ухвалене, однак у разі ескалації торговельного протистояння «все залишається на столі».