Окупанти знищили склад «Нової пошти» в Одесі – ЗМІ

На кадрах видно значне займання на території об’єкта та охоплені вогнем транспортні засоби

Попередньо, внаслідок ворожого влучання на об’єкті виникла масштабна пожежа, над місцем займання здійнявся густий чорний дим

В Одеській області, попередньо, російські війська влучили в об’єкт «Нової пошти». На місці спалахнула сильна пожежа, яку видно на кадрах, що поширюються у мережі. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, пише «Главком».

За попередньою інформацією, внаслідок удару пошкоджено складські приміщення компанії та вантажні автомобілі, які перебували поруч. Після влучання на території об’єкта почалася пожежа, над ним здійнявся густий стовп чорного диму. Кадри з місця події публікують місцеві Telegram-канали. На кадрах видно значне займання на території об’єкта та охоплені вогнем транспортні засоби.

Наразі невідомо, чи є внаслідок атаки загиблі або постраждалі. Інформація про масштаби руйнувань та кількість пошкоджених автомобілів також уточнюється. Офіційного підтвердження щодо влучання саме в об’єкт «Нової пошти» наразі немає. Очікується інформація від Одеської обласної військової адміністрації, ДСНС та самої компанії.

Російські війська вже неодноразово атакували логістичну інфраструктуру «Нової пошти» в Україні. Унаслідок попередніх ударів були знищені та пошкоджені сортувальні термінали, депо й відділення компанії в різних регіонах. Варто зазначити, що компанія повідомила про зміни в роботі через постійні атаки окупантів.