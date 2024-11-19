Україна заповнить усі вакансії послів за кордоном до кінця року – Зеленський

Зеленський: Україні потрібен перезапуск дипломатичної служби

Президент Володимир Зеленський заявив, що планується заповнити всі вакантні посади українських послів за кордоном до кінця 2024 року. Про це він сказав під час представлення внутрішнього Плану стійкості України у Верховній Раді.

«Україні потрібен перезапуск дипломатичної служби. Це стосується різних аспектів роботи нашої дипломатії – і фінансових, і персональних. Зараз напрацьовуємо це разом із міністром закордонних справ України. До кінця року будуть проведені заміни в корпусі послів України, особливу увагу приділяємо державам G7. Заповнимо всі вакансії українських послів до кінця року», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, сьогодні. 19 листопада, президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План стійкості.

Також Володимир Зеленський заявив, що для посилення політики щодо українців за кордоном в країні буде створено Міністерство об'єднання українців. До кінця року влада представить кандидатуру, яка очолить відомство.