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Наслідки негоди на Київщині: енергетики відновили світло для понад 200 тисяч родин

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Наслідки негоди на Київщині: енергетики відновили світло для понад 200 тисяч родин
Від учора енергетики ДТЕК безперервно ліквідовують наслідки потужної негоди
фото: ДТЕК Київські електромережі

Над ліквідацією наслідків негоди одночасно працюють 127 бригад

На Київщині енергетики ліквідовують наслідки потужної негоди. Станом на ранок 30 червня фахівці повернули світло для понад 200 тис. родинам. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК.

«Від учора енергетики ДТЕК безперервно ліквідовують наслідки потужної негоди. Роботи надзвичайно складні та потребують часу», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що станом на ранок уже вдалося повернути світло для понад 200 тис. родин області.

Попри аномальну спеку, енергетики працюють без упину, наразі одночасно задіяні 127 бригад.

За інформацією НЕК «Укренерго», внаслідок погіршення погодних умов (пориви вітру та гроза) було  знеструмлено 571 населений пункт у семи областях (Київська – 259, Чернігівська – 186, Житомирська – 53, Черкаська – 44, Хмельницька – 14, Тернопільська – вісім, Волинська- сім).

Нагадаємо, що ввечері 29 червня Київ накрила сильна негода. Шквальний вітер валив дерева. Після 30-градусної спеки почалася злива і гроза. Також у місті було чути грім, небо затягнули темні хмари. Через негоду у Києві та Київській області оголошувався І (жовтий) рівень небезпечності.

Як повідомлялося, у Львові 29 червня також вирувала негода. Від сильного вітру знесло частину даху будівлі Шевченківської районної адміністрації. До того ж унаслідок ураження блискавкою госпіталізована шестирічна дівчинка.

Крім того, шквальний вітер повалив 30 дерев у Львові. Комунальні служби вже розпочали ліквідацію наслідків негоди у місті. За словами Садового, найбільше постраждав Галицький район, де впало дев’ять дерев. У Шевченківському районі повалено сім дерев, пошкоджено будівлю районної адміністрації, а також сім автомобілів.

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Теги: вітер негода Укренерго гроза ДТЕК відключення світла

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