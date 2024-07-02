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В Україні з'явиться новий податок: ціни збільшаться на низку популярних продуктів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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В Україні з'явиться новий податок: ціни збільшаться на низку популярних продуктів
У літрі солодких газових напоїв часто міститься більше добової норми цукру
фото з відкритих джерел

Ставка податку на солодку воду може становити €0,1 (приблизно 4 грн) за кожен літр напою

До Податкового кодексу введуть нову ставку податку на мінеральні та газовані води з додаванням цукру та інших підсолоджувачів або ароматичних речовин. Відповідний акциз закладено у бюджетну декларацію на 2025-2027 роки, яку опубліковано на сайті Кабінету міністрів. 

Акциз на підсолоджені цукром напої є частиною Національної стратегії доходів до 2030 року. Тепер ставка податку на солодку воду може становити €0,1 (приблизно 4 грн) за кожен літр напою.

Запровадження податку на солодкі напої планували ще з минулого року, коли у Верховній Раді зареєстрували два законопроєкти:

  • №9032-1 – пропонує змінити Податковий кодекс, запровадивши податок на мінеральні та газовані води з додаванням цукру, різних підсолоджувачів і ароматичних речовин.
  • №9033-1 – визначає, що кошти від цього податку підуть на програми з профілактики та лікування неінфекційних захворювань, а також на підтримку дитячого харчування у школах.

Зазначається, що міністерство охорони здоров'я підтримує запровадження акцизу, так як постійне вживання солодких газованих напоїв призводить до розвитку діабету, появи надмірної ваги тощо. 

Інші податкові ініціативи в бюджетній декларації передбачають запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією для податкових цілей, наближення ставок акцизного податку на тютюнові вироби та пальне до європейського рівня, приведення податкових пільг та знижених ставок податку на додану вартість у відповідність з вимогами ЄС.

До слова, Державна податкова служба отримає інформацію про стан банківських рахунків резидентів за кордоном. Про це повідомив голова фінкомітету Верховної Ради, нардеп від «Слуги Народу» Данило Гетманцев.

Крім цього, у податкової служби зʼявиться інформація про «цілий ряд фінансової інформації про учасників міжнародних груп компаній у розрізі іноземних юрисдикцій щодо сплати податків, обсягів доходів, видів діяльності, чисельності працюючих та багато іншого», додав нардеп.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів розпочне активну роботу над підвищенням податків, зокрема військового збору та податку на додану вартість. Про це повідомив Данило Гетманцев. За словами нардепа, бюджет нині перевиконується, але надходжень за податками усе ще недостатнє.

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Теги: бюджет акциз харчування

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