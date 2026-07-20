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Прайс-кепи залишаються одним із бар'єрів для імпорту електроенергії – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Прайс-кепи залишаються одним із бар'єрів для імпорту електроенергії – експерт
Навіть доступний імпорт не завжди допомагає закрити дефіцит енергетики, зазначає Ігнатьєв
фото: depositphotos.com

Навіть доступний імпорт електроенергії не завжди можна використати через цінові обмеження – експерт

Навіть коли Україна має технічну можливість імпортувати електроенергію з Європи, скористатися нею вдається не завжди. Однією з причин залишаються прайс-кепи – максимальні ціни на оптовому ринку, які обмежують закупівлю електроенергії для бізнесу. Про це заявив Станіслав Ігнатьєв, експерт у сфері енергетики та енергозбереження.

За його словами, дефіцит електроенергії зберігатиметься, тому ключовим завданням для споживачів залишається економія в ранкові та вечірні години, коли навантаження на енергосистему є найбільшим.

Одним із рішень може стати використання домашніх систем накопичення енергії, які можна заряджати в години нижчого навантаження.

«Тут задача полягає в тому, щоб ми всі – як бізнес, так і приватний сектор, тобто домовласники, заощаджували електричну енергію в пікові години – ранкові і вечірні», – зазначив Ігнатьєв.

Водночас він наголосив, що навіть доступний імпорт не завжди допомагає закрити дефіцит. Причина не лише в тому, що в окремі години європейські країни самі мають високий попит, а й у чинних цінових обмеженнях на українському ринку.

«Це пов'язано з тим, що навіть якщо у нас є доступний імпорт на електричну енергію на рівні 2,3 ГВт-годин, не завжди наші європейські партнери нам готові продавати цю електричну енергію. Це і цінові обмеження, і обмеження, які пов'язані з тим, що не завжди у європейців є такий об'єм електричної енергії, який нам можна продати», – сказав експерт.

Раніше членкиня наглядової ради аналітичного центру «WeBuildUkraine» та екссекретарка парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Вікторія Войціцька заявляла, що перегляд прайс-кепів є одним із найшвидших рішень, яке може збільшити можливості для імпорту електроенергії з ЄС у періоди дефіциту.

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Теги: імпорт бізнес обмеження тарифи енергетика

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