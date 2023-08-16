Польська інфраструктура не готова до обсягів українського експорту – Метінвест
Через блокаду Чорного та Азовського морів компанія Метінвест почала шукати нові види транспорту для експорту
Загальний обсяг експорту через польські порти скоротився на 1%, через непідготовленість інфраструктури: країні не вистачає потужностей для оброблення вантажів як на кордоні, так і в портах, а сама інфраструктура розрахована на імпорт, а не на експорт.
Про це розповів комерційний директор Метінвесту Дмитро Ніколаєнко в інтерв’ю провідному польському бізнес-виданню WNP.PL.
«Польща могла б отримати 70 мільйонів тонн експорту на рік, які українські порти втратили через війну. Але загальний обсяг експорту через польські порти не збільшився, і навіть скоротився на 1% через непідготовленість інфраструктури: не вистачає потужностей для оброблення вантажів як на кордоні, так і в портах, а сама інфраструктура розрахована на імпорт, а не на експорт», – пояснив Ніколаєнко.
Він розповів, що через блокаду Чорного та Азовського морів компанія Метінвест почала шукати нові види транспорту для експорту, але наразі альтернативні маршрути є дуже складними.
«Наразі є два маршрути. Перший – до північних портів Польщі, другий – до південних портів Румунії. Можна також скористатися хорватськими портами, але їхня потужність набагато слабша, ніж у портів в Україні, і всі логістичні питання стають набагато складнішими», – каже Ніколаєнко.
Він пояснює: в Україні широка залізнична колія, а в Європі – вузька. Це відбивається не лише на перевантаженні, але й на зберіганні продукції. Ба більше: коли такі вантажі, як окатки або залізорудний концентрат, перевантажують грейфери, в продукцію можуть потрапити домішки, а очищення – дорогий процес. Через це лише у 2022 році компанія Метінвест втратила понад 19 мільйонів доларів, каже Ніколаєнко.
«Маршрут через Польщу тягне за собою серйозні логістичні труднощі для нас. Минулої зими складські приміщення в польських портах були заповнені вугіллям, і завантажити нашу продукцію було неможливо. Є також проблеми зі швидкістю руху товарів – вона вдвічі менша за ту, до якої ми звикли в Україні», – наголосив він.
Раніше Польща закликала ЄС допомогти збільшити пропускну спроможність портів, щоб збільшити поставки українського зерна через Балтійське море.
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