Головна Думки вголос Петро Олещук
search button user button menu button
Петро Олещук Політолог

Чи наважиться Росія на війну із Заходом?

glavcom.ua
Російська армія явно програє силам НАТО
колаж: 24 канал

Напад на одну державу НАТО має означати реакцію всіх членів

Потрапляння білоруських гелікоптерів на територію Польщі, яку спершу польські офіційні особи не захотіли помітити, а потім, коли було оприлюднено купу фото-доказів від польських громадян, були вимушені визнати, це, зрозуміло, не рядовий «інцидент».

Варто нагадати спільний «концерт» диктаторів путіна та лукашенка, які розказували байки про «прогулянку» вагнерівців до Польщі, особистий бенефіс бункерного діда, який раптово згадав, що польські території «подарував полякам Сталін», переміщення пригожинських найманців до Білорусі і т.д.

Ясно, що все це є частиною спецоперації. Поки що – психологічної. Які її цілі і задачі?

Зрозуміло, що проти НАТО бункерний дід воювати не планує. Щоби там не розказували його пропагандисти. Немає для цього ні ресурсів, ні спроможностей, та й бажання теж немає. Але він прекрасно розуміє, що підтримка з боку НАТО (навіть така обмежена як зараз) суттєво впливає на принципову можливість досягнення «цілей спецоперації».

Бункерний не хоче воювати з НАТО, але дуже хоче ізолювати Україну від держав, що входять до НАТО. Бажано також поставити саме НАТО у ситуацію кризи, яка могла б спровокувати невпевненість, нестабільність та розпад. Для цього в якості цілі обрали Польщу, не вперше, до речі, а в якості інструмента – вусатого білоруського стендапера.

Схема, схоже, наступна. Постійно тримати Польщу у стані «російської» загрози, підкріплюючи її перманентними провокаціями на кордоні.

«Прокладка» у вигляді «білоруськоії влади» дозволяє мінімізувати ризики, і робити крайнім саме диктатора з Мінська. Якщо розвиток ситуації буде не бажаним. Бункерний і тут показує себе боягузом, обіцяючи «напад» на Польщу чужими руками.

Логіка тут проста. НАТО постійно декларує, що не буде воювати з росією. Напад на одну державу НАТО має означати реакцію всіх членів. Отже – війну усіх (разом із США) проти росії, чого самі США дуже не хочуть. Значить, треба їх провокаціями загнати у ситуацію, коли небажаний вибір буде близьким, а потім запропонувати вибір: ми зменшуємо провокації, а ви – зменшуєте підтримку України. Звісно, логіка така собі, але цілком вписується у схему мислення бункерного. Зрештою, навіть якщо до такого не дійде, будь-яка демонстрація «слабкості НАТО» у контексті захисту своїх членів – це уже певний козир у грі, яку веде кремль.

На жаль, поляки поки реагують слабко. Треба просто розуміти, що єдиний аргумент, дієвий проти кремлівських шизофреніків, це силовий аргумент. Це уже демонстрував неодноразово Ердоган, якого досі слухають навіть у бункері. Збив російський літак? Значить, ти «серйозний хлопець». З тобою можна мати справу.

Поляки мають бути налаштовані на те, щоб збивати білоруські літаки, вбивати бойовиків, яку будуть заходити з Білорусі, вбивати одразу і без розмов. Це одразу зупинить будь-які провокації. І жодного нападу на НАТО не буде. Росія просто змінить вектор своїх дій. Бо реально з НАТО вони бояться воювати більше, ніж навіть саме НАТО.

Інакше… Ні, ніякої війни росії з Заходом не буде, але буде дуже велика криза, наслідки якої з політичної точки зору будуть непрогнозованими.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Білорусь росія Польща НАТО

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Завдяки системі Delta солдати в режимі онлайн бачать поле бою з розташуванням ворожих сил
Українська військова система Delta готова інтегрувати винищувачі F-16
11 липня, 15:40
Андрющенко каже, 35 тис. російських військових перебуває на території Маріуполя та району
Росіяни масово завозять солдатів у Маріуполь для «м’ясних штурмів» – Андрющенко
13 липня, 09:33
Росія заявила про вихід із «зернової угоди»: Кулеба проводить термінові консультації з ООН
Росія заявила про вихід із «зернової угоди»: Кулеба проводить термінові консультації з ООН
17 липня, 21:21
SLB згорнула свої операції в РФ ще в березні 2022 року
Найбільша нафтосервісна компанія припинила постачання в РФ
15 липня, 03:59
Росія посилює свою кампанію із перешкоджання експорту українського продовольства
Британія попередила про нову небезпеку після розриву зернової угоди
25 липня, 16:34
Менендес наголосив на необхідності введення санкцій проти осіб, причетних до депортації українських дітей та їх незаконного усиновлення у РФ
Сенат США закликав Білий дім врятувати українських дітей, викрадених Росією
29 липня, 12:16
«Вагнерівці» пригнали в Білорусь велику кількість бронетехніки
До Білорусі прибула нова колона «вагнерівців»: уже тринадцята
28 липня, 10:14
Кім Чен Ин показав Сергію Шойгу новітні міжконтинентальні балістичні ракети Північної Кореї
Північна Корея влаштувала для РФ і Китаю парад із ядерними ракетами (відео)
28 липня, 07:23
Олексій Данілов заявив, що Україна може атакувати Росії власним озброєнням
Данілов розповів, якою зброєю Україна може завдавати ударів по території РФ
Вчора, 08:09

Петро Олещук

Чи наважиться Росія на війну із Заходом?
Чи наважиться Росія на війну із Заходом?
Чому Росія подала на Україну до суду. Цинізм Кремля зашкалює
Чому Росія подала на Україну до суду. Цинізм Кремля зашкалює
Росія дійшла до логічного завершення
Росія дійшла до логічного завершення
Хто виграв у світі від перемоги Ердогана?
Хто виграв у світі від перемоги Ердогана?
Україна та НАТО. Вступ неминучий?
Україна та НАТО. Вступ неминучий?
Спецтрибунал для Кремля. Чому це важливо
Спецтрибунал для Кремля. Чому це важливо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
ЗСУ в ході контрнаступу просунулися вперед на кількох напрямках – ISW
39K
«Найкращий корабель Північного флоту РФ». Все, що відомо про підбитий «Оленегорский горняк»
34K
«Ожиріння – це хвороба». «Слуга» Безугла спровокувала мережу
19K
Стало відомо, які резерви задіяли ЗСУ для прориву на півдні
12K
Папа Римський вибачився перед українцями
12K
Два митрополити Московської церкви в Україні поклялися у вірності РПЦ

Новини

Соратник Зеленського вступився за скандальний «Інгулець» та посварив українців через «Барбі»
Сьогодні, 17:31
Рашисти посилили терор в окупованому Енергодарі – Генштаб
Сьогодні, 06:47
Спека, місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 4 серпня
Сьогодні, 05:19
4 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:35
Окупанти намагаються наступати під Бахмутом та Мар’їнкою – Генштаб
Вчора, 07:02
РФ готує «повітряну армію» для нової атаки на Україну. Генерал спрогнозував наслідки
Вчора, 06:32

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту