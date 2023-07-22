«Подарунок від Сталіна». Польща викликала посла Росії через скандальні заяви Путіна

Путін заявив, що Польща отримала свої західні землі завдяки СРСР, мовляв, це «подарунок» радянського диктатора Сталіна

У польському МЗС розцінили слова диктатора як провокацію та погрозу

Польське міністерство закордонних справ викликало посла Росії Сергія Андрєєва після заяви президента РФ Володимира Путіна, що західні землі Польщі – це «подарунок Сталіна». Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У польському МЗС розцінили слова президента РФ як провокацію та погрозу. Яблонський наголосив, що Польща засуджує спробу переглянути історію та використати це для пропаганди та гібридної війни.

«Подібні псевдоісторичні висновки, спроби відбілити такого військового злочинця, як Сталін, іншим злочинцем, як Володимир Путін – це дії, які Польща трактує як спробу спровокувати ескалацію», – заявив заступник міністра.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також Польща вкотре закликала Росію припинити війну та окупацію України, припинити вчинення воєнних злочинів і притягнути злочинців до відповідальності.

«Це те, від чого ми та наші союзники абсолютно ніколи не відступимо. Якщо хтось Росії має ілюзії, що під впливом такого типу провокації зміниться позиція Польщі чи позиція наших союзників, то думаю, що їх треба «вилікувати» від цих ілюзій», – наголосив Яблонський.

Нагадаємо, на нараді з членами ради безпеки РФ 21 липня Володимир Путін заявив, що Польща отримала свої західні землі завдяки СРСР, мовляв, це «подарунок» радянського диктатора Йосипа Сталіна.

«Західні території нинішньої Польщі – це подарунок Сталіна полякам. Наші друзі у Варшаві забули про це. Ми нагадаємо», – сказав диктатор.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький відповів, що «Сталін був військовим злочинцем, винним у смерті сотень тисяч поляків».