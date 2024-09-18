Відомий комбат на прикладі міни показав, як заробляють на війні «деякі партнери»

Комбат Роберт Бровді (Мадяр) заявив, що міна українського виробництва може коштувати лише $58

Україна закуповує сьогодні дорогі міни, які в десятки разів за ціною перевищують українські аналоги. Про це комбат Роберт Бровді (Мадяр) заявив під час виступу на міжнародній конференції YES («Ялтинська європейська стратегія»), йдеться у матеріалі «Главкома».

За його словами, «Укроборонпром» закупляє з-за кордону 82-мм осколкові міни, вартість яких в середньому досягає позначки у $1400. У противагу таким закупкам можна поставити міну українського виробництва, загальна вартість якої складає лише $58. $30 із цієї ціни складає китайське електронне обладнання.

Комбат повідомив, що вже зараз в Україні виготовляють п’ятикілограмові, п’ятилінзові протитанкова міни власного виробництва з терміном активного ураження будь-якої одиниці ворожої техніки.

«Наступного місяця ми закінчимо красти ту технологію (китайську) і той код для того, щоби його собі повторити, щоби вона коштувала $8», – заявив Мадяр.

Бровді підкреслив, що така різниця в цінах – це все, що потрібно знати на сьогоднішній день про те, як «дехто» заробляє на війні, в тому числі і іноземні партнери, в той час, коли військові виконують свій обов’язок.

«Ми займаємося своєю основною справою і займатимемося допоки ми матимемо сили, матимемо засоби, і в цьому буде потреба», – підсумував комбат.

Хто такий Мадяр Бро́вді Ро́берт Йо́сипович (позивний «Мадяр»; нар. 9 серпня 1975, Ужгород, Закарпатська область) – український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу «Птахи Мадяра» (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України). До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом «Гранум», співзасновник арт-фундації «БровдіАрт».

Нагадаємо, в рамках проведення міжнародної конференції YES, комбат Роберт Бровді (Мадяр) заявив, що в найближчий час безпілотникам не потрібні будуть оператори для управління.

Роберт Бровді (Мадяр) під час конференції фото з відкритих джерел

Крім того, раніше він зробив заяву стосовно закінчення війни в Україні та попередив, що до Нового року не варто очікувати завершення бойових дій. Також Мадяр сказав, що зараз на фронті «переломний момент».