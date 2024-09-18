Відомий комбат на прикладі міни показав, як заробляють на війні «деякі партнери»
Комбат Роберт Бровді (Мадяр) заявив, що міна українського виробництва може коштувати лише $58
Україна закуповує сьогодні дорогі міни, які в десятки разів за ціною перевищують українські аналоги. Про це комбат Роберт Бровді (Мадяр) заявив під час виступу на міжнародній конференції YES («Ялтинська європейська стратегія»), йдеться у матеріалі «Главкома».
За його словами, «Укроборонпром» закупляє з-за кордону 82-мм осколкові міни, вартість яких в середньому досягає позначки у $1400. У противагу таким закупкам можна поставити міну українського виробництва, загальна вартість якої складає лише $58. $30 із цієї ціни складає китайське електронне обладнання.
Комбат повідомив, що вже зараз в Україні виготовляють п’ятикілограмові, п’ятилінзові протитанкова міни власного виробництва з терміном активного ураження будь-якої одиниці ворожої техніки.
«Наступного місяця ми закінчимо красти ту технологію (китайську) і той код для того, щоби його собі повторити, щоби вона коштувала $8», – заявив Мадяр.
Бровді підкреслив, що така різниця в цінах – це все, що потрібно знати на сьогоднішній день про те, як «дехто» заробляє на війні, в тому числі і іноземні партнери, в той час, коли військові виконують свій обов’язок.
«Ми займаємося своєю основною справою і займатимемося допоки ми матимемо сили, матимемо засоби, і в цьому буде потреба», – підсумував комбат.
Нагадаємо, в рамках проведення міжнародної конференції YES, комбат Роберт Бровді (Мадяр) заявив, що в найближчий час безпілотникам не потрібні будуть оператори для управління.
Крім того, раніше він зробив заяву стосовно закінчення війни в Україні та попередив, що до Нового року не варто очікувати завершення бойових дій. Також Мадяр сказав, що зараз на фронті «переломний момент».
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