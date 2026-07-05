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Окуповані території Херсонщини й Запоріжжя лишились без світла

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Окуповані території Херсонщини й Запоріжжя лишились без світла
Блекаут на півдні збігається із загостренням паливної кризи на окупованих територіях
фото ілюстративне

Колаборанти Сальдо і Балицький назвали різні причини масштабного блекауту

Усі населені пункти на підконтрольній Росії частині Херсонської області залишилися без електропостачання, часткове знеструмлення сталося й на окупованій території Запорізької області. Про це пише «Главком» з посиланням на заяви призначених Росією керівників окупаційних адміністрацій – Володимира Сальдо та Євгена Балицького у Telegram.

Дві версії однієї аварії

Сальдо повідомив про повне або часткове знеструмлення в усіх округах Херсонської області, але причину відключення не назвав.

«Енергетики та аварійні служби вже працюють на місці й роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання», – написав колаборант.

Балицький натомість заявив, що причиною часткового відключення на окупованій частині Запорізької області нібито стали «атаки з боку противника», і додав, що це не вплинуло на роботу критичної інфраструктури.

Дрони системно б'ють по енергетиці окупантів

Заяви колаборантів пролунали того ж дня, коли командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді повідомив, що за попередні 48 годин українські дрони уразили 16 ворожих енергетичних вузлів на окупованих територіях Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також у Криму. Подібні удари по підстанціях та лініях електропередач на цих напрямках останніми місяцями трапляються регулярно.

Паливна криза й «логістичний локдаун» окупованого Криму

Блекаут на півдні збігається із загостренням паливної кризи на окупованих територіях. У Криму та на частині «ДНР» окупаційна влада вже кілька тижнів нормує продаж бензину – до 20–30 літрів в одні руки, а на заправках Севастополя пальне видають лише за QR-кодами. Дефіцит спричинений серією ударів Сил оборони по нафтобазах, нафтопереробних заводах (НПЗ) та шляхах постачання пального.

Паралельно триває «логістичний локдаун» півострова – кампанія системних ударів дронів по тиловій логістиці окупантів. Лише з початку травня безпілотники вивели з ладу майже 800 вантажівок і одиниць техніки на дорогах у прифронтовій зоні, а ключовий сухопутний маршрут між окупованою Херсонщиною і Кримом – Чонгарський міст – Сили оборони вже двічі виводили з ладу. Енергетична інфраструктура півострова так само залишається під постійним тиском: Сімферополь і Севастополь цього літа вже неодноразово тимчасово залишались без світла після атак безпілотників.

Нагадаємо, подібний масштабний блекаут на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей вже фіксувався раніше – тоді причиною також називали атаку безпілотників по високовольтному обладнанню.

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Теги: Запоріжжя пальне інфраструктура окуповані території блекаут Сімферополь криза Херсонщина Севастополь відключення

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