Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Криму окупанти оштрафували чотирьох робітників з Узбекистану за критику війни

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
У Криму окупанти оштрафували чотирьох робітників з Узбекистану за критику війни
За даними російського слідства, четверо громадян Узбекистану критикували так звану СВО на території дитячого табору «Артек»
фото з відкритих джерел

Четверо працівників критикували російських окупантів на території дитячого табору «Артек»

У тимчасово захопленому Сімферополі окупаційний суд оштрафував чотирьох громадян Узбекистану на 35 тисяч рублів кожного за статтею про «дискредитацію збройних сил РФ». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські джерела.

Окупаційний суд ухвалив рішення 16 червня після розгляду висловлювань, зроблених чоловіками на території дитячого табору «Артек». Громадян Узбекистану Рахімжона Ж., братів Валіжона та Олімжона К., а також Ілесжона Е. оштрафували на 35 тисяч рублів кожного.

У матеріалах справи сказано, що підсудні перебували на території «Артеку» поряд із кількома росіянами і «використовували нецензурну лайку», говорячи про російських окупантів.

Слідство закинуло фігурантам одні й ті самі звинувачення: вони, як стверджується, казали, що «не розуміють сенсу у проведенні СВО» (так росіяни іменують війну проти України), «раді тому, що Україна вбиває російських солдатів» і що «ЗСУ скоро прийдуть до Криму».

За даними російських джерел, громадяни Узбекистану, ймовірно, були місцевими робітниками.

Нагадаємо, дитячий табір «Артек» в окупованому Криму зіткнувся з проблемами після серії атак на півострів. За повідомленнями батьків, частину дітей не допустили до табору, а окремі зміни могли бути скасовані. 

Крім того, «міністр спорту» окупаційної адміністрації Криму Ольга Торубарова підписала наказ про скасування до 1 вересня всіх спортивних змагань та тренувань для дітей. 

До слова, в окупованому Криму запроваджено заборону на продаж пального. На тлі обмежень представники місцевого бізнесу заявляють про проблеми з логістикою, постачанням товарів та роботою окремих підприємств. 

Читайте також:

Теги: Крим суд Узбекистан окупанти окуповані території

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Понад 600 дронів атакували Запорізьку область за добу
Окупанти завдали рекордної кількості ударів по Запорізькій області
Вчора, 07:33
Пожежа у Керчі
Окупований Крим атакували БпЛА: уражено морський порт у Керчі
21 червня, 02:09
Ситуація на фронті 20 червня
157 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 червня 2026
20 червня, 22:29
Працівник поліції перераховує фальшиві купюри
Оголошено вирок двом ділкам, які намагалися збути майже 250 тис. фальшивих доларів
17 червня, 14:34
Ситуація на фронті 14 червня
118 боїв за добу: лінія фронту станом на 14 червня 2026
14 червня, 22:31
Росія замовчує наслідки удару по Чонгарському мосту
Чонгарський міст повністю знищений – Керівник центру протидії дезінформації
10 червня, 12:33
Ситуація на фронті 9 червня
180 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 червня 2026
9 червня, 22:20
Метью Перрі помер у віці 54 років
Асистент зірки серіалу «Друзі» Меттью Перрі отримав вирок у справі про смерть актора
28 травня, 11:42
Нині триває 1551-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 24 травня 2026 року
24 травня, 08:18

Соціум

У Криму окупанти оштрафували чотирьох робітників з Узбекистану за критику війни
У Криму окупанти оштрафували чотирьох робітників з Узбекистану за критику війни
Компанія Lego подала до суду на українського ФОПа: деталі справи
Компанія Lego подала до суду на українського ФОПа: деталі справи
Росіянка спалила власну квартиру за вказівкою афериста (відео)
Росіянка спалила власну квартиру за вказівкою афериста (відео)
З'явилися супутникові знімки заводу у Воронежі після ракетного удару
З'явилися супутникові знімки заводу у Воронежі після ракетного удару
Netflix продовжив ліцензію популярного російського мультфільму
Netflix продовжив ліцензію популярного російського мультфільму
Росія погодилася на діалог з Євросоюзом
Росія погодилася на діалог з Євросоюзом

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
Сьогодні, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
Сьогодні, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
Вчора, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
Вчора, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
Вчора, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua