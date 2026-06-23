У Криму окупанти оштрафували чотирьох робітників з Узбекистану за критику війни

За даними російського слідства, четверо громадян Узбекистану критикували так звану СВО на території дитячого табору «Артек»

Четверо працівників критикували російських окупантів на території дитячого табору «Артек»

У тимчасово захопленому Сімферополі окупаційний суд оштрафував чотирьох громадян Узбекистану на 35 тисяч рублів кожного за статтею про «дискредитацію збройних сил РФ». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські джерела.

Окупаційний суд ухвалив рішення 16 червня після розгляду висловлювань, зроблених чоловіками на території дитячого табору «Артек». Громадян Узбекистану Рахімжона Ж., братів Валіжона та Олімжона К., а також Ілесжона Е. оштрафували на 35 тисяч рублів кожного.

У матеріалах справи сказано, що підсудні перебували на території «Артеку» поряд із кількома росіянами і «використовували нецензурну лайку», говорячи про російських окупантів.

Слідство закинуло фігурантам одні й ті самі звинувачення: вони, як стверджується, казали, що «не розуміють сенсу у проведенні СВО» (так росіяни іменують війну проти України), «раді тому, що Україна вбиває російських солдатів» і що «ЗСУ скоро прийдуть до Криму».

За даними російських джерел, громадяни Узбекистану, ймовірно, були місцевими робітниками.

Нагадаємо, дитячий табір «Артек» в окупованому Криму зіткнувся з проблемами після серії атак на півострів. За повідомленнями батьків, частину дітей не допустили до табору, а окремі зміни могли бути скасовані.

Крім того, «міністр спорту» окупаційної адміністрації Криму Ольга Торубарова підписала наказ про скасування до 1 вересня всіх спортивних змагань та тренувань для дітей.

До слова, в окупованому Криму запроваджено заборону на продаж пального. На тлі обмежень представники місцевого бізнесу заявляють про проблеми з логістикою, постачанням товарів та роботою окремих підприємств.