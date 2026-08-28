Росія знищила склад одного з найвідоміших видавництв України

Через знищення книжкових запасів у роботі видавництва очікуються затримки

Унаслідок чергової нічної повітряної атаки російських військ зазнав руйнувань та пожежі склад видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га», з якого здійснювалася безпосередня розсилка замовлених видань. Про це повідомив засновник та керівник видавництва, поет і видавець Іван Малкович, інформує «Главком».

За словами Малковича, через знищення книжкових запасів у роботі видавництва очікуються затримки.

«Ми змовчували, коли кілька разів у різних місцях рисня нищила наші книжки і висаджувала вікна й двері в нашому головному складі. Але цієї ночі знищено склад, звідки безпосередньо розсилали наші видання, тому найближчим часом в «А-ба-ба-га-ла-ма-ги» будуть затримки з відправленням замовлень. Згоріло багато наших розкішних книжок на велику суму…», – написав Малкович.

Засновник видавництва також висловив співчуття колегам по ринку, чиї тиражі та логістичні потужності також постраждали від ворожих обстрілів, і закликав українців продовжувати підтримувати вітчизняне книговидання.

Зазначимо, що «А-ба-ба-га-ла-ма-га» – одне з найстаріших дитячих і художніх видавництв незалежної України, засноване Іваном Малковичем у 1992 році. Першою виданою книжкою стала знаменита «Абетка», а світову та загальнонаціональну славу видавництво здобуло завдяки культовим українським перекладам серії книг про Гаррі Поттера, дитячої класики та творів провідних українських авторів. Саму назву видавництва Малкович запозичив з оповідання Івана Франка «Грицева шкільна наука».

Нагадаємо, російські війська другу добу поспіль завдають комбінованих ударів по території Київської області. Внаслідок ворожих обстрілів є загиблий та цивільні поранені, зокрема дитина.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки на Київщину вщент згорів склад видавництва Vivat, розташований у Святопетрівському на території об'єкта «Нової пошти». Усі книжки, що перебували на локації, знищено вогнем.

До слова, у Києві 27 серпня оголосили 13 повітряних тривог – це абсолютний антирекорд за одну добу від початку повномасштабної війни. Попередній максимум становив 12 сигналів за добу. Його зафіксували 1 березня 2022 року, у перші тижні повномасштабного вторгнення Росії.