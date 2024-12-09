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В Україні представили найкращі рішення для вогнезахисту об'єктів критичної інфраструктури

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Христина Жиренко
glavcom.ua
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В Україні представили найкращі рішення для вогнезахисту об'єктів критичної інфраструктури

«Спецзахист» представив свої рішення у понад 150 проєктах із захисту об'єктів критичної інфраструктури України

В умовах постійних постійних ворожих обстрілів  для захисту об'єктів критичної інфраструктури найбільш ефективними є європейські пасивні системи протипожежної безпеки. Про це зазначив директор інженерно-промислової виробничої компанії «Спецзахист», експерт з вогнезахисту Денис Любченко під час зустрічі «Новітні технології в протипожежному захисті для об’єктів критичної інфраструктури». Захід відбувся 3 грудня в рамках найбільшого в Україні бізнес-ком’юніті енергетичних компаній Energy Club за підтримки Міністерства розвитку громад та територій України.

Разом з директором з експорту продукції компанії svt Products GmbH в країнах Північної Європи, Алексом Кімом, він презентував протипожежні системи світового лідера галузі – німецької компанії svt Products GmbH, яка представлена на нашому ринку понад 30 років. Європейський виробник постачає системи для протипожежного захисту в  промисловості. Її широко використовують світові гіганти AIRBUS, Volkswagen AG, Siemens, Bombardier, а також українські «НАЕК «Енергоатом», «Укргідроенерго».

Загалом «Спецзахист» представив свої рішення у понад 150 проєктах із захисту об'єктів критичної інфраструктури України, в тому числі й АЕС. Після аварії на Чорнобильській АЕС європейські партнери виділили кошти на забезпечення системами пасивного захисту всіх атомних електростанцій України. svt Products GmbH (тоді svt Brandschutz GmbH) у 1991 році стала генеральним підрядником встановлення цих систем. За стільки років жодних питань до якості експлуатації на АЕС не виникало. Це найкраще характеризує якість продукції компанії.

«Наша компанія займається усіма видами протипожежної безпеки – як активними системами, що потребують участі людини, так і пасивними. Спеціалісти «Спецзахисту» враховують реалії воєнного часу, тож пропонують максимально ефективні в таких умовах рішення з протипожежного захисту. Ми, як і наша країна, постійно боремось: вдосконалюємо не лише матеріали і технології, але й нормативну базу в сфері протипожежного захисту», – наголосив Денис Любченко.

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На весь екран

Під час презентації продукції svt Products GmbH учасники мали змогу ознайомитись із технічними характеристиками протипожежних речовин, матеріалів та конструкцій – фарб, тканин, спеціальних вогнетривких подушок, атмосферних проходок для кабелів комунікацій, матеріалів для сталевих конструкцій.

Завдяки використанню інноваційних рішень вогнестійкість подовжується з кількох хвилин до кількох годин. За цей час автономні протипожежні системи чи безпосередньо команди пожежних отримують можливість впоратися з вогнем і ліквідувати пожежу. Це вкрай важливо, наприклад, у разі прильоту чи падіння уламків ворожих ракет та шахедів.

За словами Дениса Любченка, вогне- та водотривкими матеріалами, речовинами та продуктами обробляють будівельні конструкції та комунікації. При цьому європейські виробники надають на них гарантію більше 30 років, адже ці продукти й матеріали мають високу якість та сертифіковані за найвищими стандартами.

Також експерт з вогнезахисту розповів, чому протипожежний захист svt Products GmbH цінують в усьому світі. За його словами, Китай, який реалізує свої системи протипожежної безпеки по всьому світу за низькими цінами, захищає свої об'єкти критичної інфраструктури від вогню та пожеж за допомогою продукції компанії svt Products GmbH. Ізраїль же придбав системи та продукцію цієї компанії для протипожежного захисту військових об'єктів, оскільки рішення svt Products GmbH не дають поширитися пожежі, що виникла внаслідок ракетних ударів, на значну територію.

«Тож, чи не варто Україні використати досвід компанії для протипожежного захисту обʼєктів критичної інфраструктури, якщо Китай закуповує для себе це обладнання фактично у своїх прямих конкурентів, Ізраїль, який постійно перебуває у стані війни – використовує розробки, матеріали та продукцію svt Products GmbH для своїх військових потреб, а Німеччина та інші європейські країни довіряють компанії вже півстоліття?» – зазначає Денис Любченко.

Теги: технології бізнес

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