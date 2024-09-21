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Віцепрезидент Союзу хіміків: Менеджмент «Укрзалізниці» підвищує вантажні тарифи, щоб приховати свою неефективність

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Віцепрезидент Союзу хіміків: Менеджмент «Укрзалізниці» підвищує вантажні тарифи, щоб приховати свою неефективність
Експерт зауважив, що так «Укрзалізниця» працює вже багато років: як тільки у неї через неефективне керівництво закінчуються гроші, вона просто підвищує тариф на послуги
фото з відкритих джерел

«Укрзалізниця» ініціювала перегляд тарифів на вантажні перевезення, хоча перше півріччя компанія закінчила з прибутком

Керівництво «Укрзалізниці», щоб приховати власну неефективність, підвищує тарифи, тримаючи в такий спосіб в заручниках всю українську промисловість. Але тарифоутворення в компанії має бути прозорим, інакше компанія не зможе у майбутньому конкурувати з європейськими перевізниками. Про це заявив віце-президент Союзу хіміків України Ігор Гольченко. 

«Керівник «Укрзалізниці» Євген Лященко сам заявив: завдяки гармонізації «Укрзалізниця» могла би отримати близько трьох мільярдів гривень до кінця року, і це дало керівництву можливість завершити рік без збитків. Розумієте, про що йде мова? Про те, що у такий спосіб менеджмент отримає кошти і відрапортує уряду, що він ефективно працює. А заручниками цього всього виступає країна і весь бізнес», – підкреслив Гольченко.

Він зауважив, що так «Укрзалізниця» працює вже багато років: як тільки у неї через неефективне керівництво закінчуються гроші, вона просто підвищує тариф на послуги. І на цю схему вже давно має звернути увагу Антимонопольний комітет.

«Коли добізнесувалися і закінчилися гроші, керівництво «Укрзалізниці» йде до споживача, збирає «врожай» і закриває проблеми, які в них є. Але ж це не конкуренція. А що буде, коли доведеться конкурувати з такими ж перевізниками з Євросоюзу? Тому ми вважаємо підвищення тарифів недоцільним і шкідливим – як для бізнесу, так і для самої «Укрзалізниці». Тому що можливість постійно підвищувати тарифи тримає її в теплій ванні, і вони забули, як конкурувати», – резюмував Гольченко.

Як відомо, керівник «Укрзалізниці» Євген Лященко заявив, що компанія очікує збиток у кінці року, та ініціював перегляд тарифів на вантажні перевезення. Водночас, перше півріччя компанія закінчила з прибутком у майже три млрд грн.

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Теги: тарифи гроші Укрзалізниця бізнес промисловість послуги перевезення

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