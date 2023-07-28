Депутат від «Голосу» хоче прирівняти російські паспорти до дитячого порно

Осадчук зауважив, що бажано, аби при здачі російських паспортів були написані заяви, що вони видавалися примусово, які потім можна використати в Міжнародному суді

Осадчук зауважує: бажано, аби при здачі російських паспортів були написані заяви, що вони видавалися примусово

Після деокупації українських територій важливо вилучити у громадян російські паспорти. Спочатку людям треба дати якийсь термін часу для здачі цих паспортів, а потім, після його завершення, запровадити за їхнє зберігання адміністративні штрафи за аналогією зі зберіганням дитячої порнографії. Про це у розмові із «Главкомом» заявив перший заступник голови правоохоронного комітету Андрій Осадчук з «Голосу».

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Нардеп запевняє, що його ініціатива обговорена з міграційної службою, її підтримують кримські татари, але поки вона застрягла на рівні комітету.

«Треба надати якийсь термін, аби громадяни здали ці паспорти добровільно, а після його завершення запровадити за їхнє зберігання адміністративні штрафи за аналогією зі зберіганням дитячої порнографії. Проте зрозумійте, ніхто не збирається за цими паспортами ганятися. Якщо людина стала повнолітньою вже під час окупації, зрозуміло, що в неї будуть тільки російські документи. Тому першим завданням після деокупації буде ідентифікація людей. Просто, з точки зору пропаганди та медійності, найбільшим злом є сама книжечка з громадянством Росії, яку людині втюхала ФСБ і при отриманні якої вона розписалася. Тому й важливо вилучати ці документи» – пропонує Осадчук.

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Заступник голови правоохоронного комітету зауважив, що бажано, аби при здачі російських паспортів були написані заяви, що вони видавалися примусово, які потім можна використати в Міжнародному суді.