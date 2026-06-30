Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В одній із областей введено аварійні відключення світла

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
В одній із областей введено аварійні відключення світла
На Сумщині введено спеціальні графіки аварійних відключень
колаж: glavcom.ua

Енергетики пояснили, що спричинило складну ситуацію зі світлом

У частині Сумщини введено спеціальні графіки аварійних відключень обсягом три черги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Сумиобленерго».

Енергетики нагадали, що спеціальні графіки аварійних відключень – це комплекс заходів, спрямований на оперативне розвантаження енергосистеми у значних обсягах, що реалізуються відключенням ліній 35-110 кВ, а також трансформаторів і секцій шин на підстанціях 35-110 кВ.

Вони вводяться та відміняються за спеціальною командою диспетчера «Укренерго». При цьому, як пояснює обленерго, повідомити споживачів про тривалість знеструмлення при застосуванні спеціальних графіків аварійних відключень – неможливо.

«Робимо все, щоб стабілізувати енергетичну систему! Складна ситуація зі світлом – наслідок збройної агресії росії та підвищення температури повітря!» – наголосили енергетики.

Нагадаємо, через складні погодні умови попередньої доби (гроза, шквали) на ранок 30 червня були повністю або частково знеструмлені близько 600 населених пунктів у восьми областях. 

Раніше, 29 червня, через негоду в Києві та Київській області енергетики попереджали про перебої зі світлом.

Як повідомлялося, у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі 30 червня в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки відключення електроенергії. 

Читайте також:

Теги: Сумщина електроенергія відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Влада та профільні служби з'ясовують масштаби пошкоджень та наявність постраждалих
Росіяни вдарили по лікарні у Конотопі
1 червня, 14:41
Усі обставини та наслідки атаки уточнюються
Удар по Сумщині: загинули люди, є постраждалі
4 червня, 17:43
У Тростянецькій громаді внаслідок удару російського БпЛА постраждали дворічний хлопчик
На Сумщині через російські атаки загинули двоє людей, ще понад 10 постраждали
9 червня, 07:54
Руйнування на одній із запорізьких АЗС після атаки ворожих дронів
Окупанти знищили всі АЗС у Тростянці на Сумщині
17 червня, 09:42
В «Укрметалургпромі» наголошують, що питання фінансової стабільності енергетичних компаній потребує комплексного підходу
«Укрметалургпром»: зміна тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії може прискорити спад виробництва
17 червня, 13:28
Ворожий дрон атакував будинок багатодітної родини на Сумщині
Окупанти вдарили по житловому будинку на Сумщині: загинули троє, серед них дитина
22 червня, 09:31
У момент атаки власник перебував у будівлі
Росія атакувала Сумщину: загинув чоловік, є руйнування
27 червня, 00:55
Киян закликають максимально ощадливо використовувати електроенергію
Екстрені відключення у Києві скасовано: куди звертатися, якщо світла досі немає
25 червня, 14:30
Від учора енергетики ДТЕК безперервно ліквідовують наслідки потужної негоди
Наслідки негоди на Київщині: енергетики відновили світло для понад 200 тисяч родин
Сьогодні, 13:35

Події в Україні

Сили оборони уразили два мости на окупованих територіях
Сили оборони уразили два мости на окупованих територіях
В одній із областей введено аварійні відключення світла
В одній із областей введено аварійні відключення світла
Французькі ЗМІ оприлюднили деталі про стан жертв вибуху в Монако
Французькі ЗМІ оприлюднили деталі про стан жертв вибуху в Монако
Захід України потерпає від посухи: фермери показали стан полів (відео)
Захід України потерпає від посухи: фермери показали стан полів (відео)
Україна отримала від ЄС 3,9 млрд євро на дрони
Україна отримала від ЄС 3,9 млрд євро на дрони
Росіяни атакували Запоріжжя: є поранені (фото)
Росіяни атакували Запоріжжя: є поранені (фото)

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
Сьогодні, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
Сьогодні, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua