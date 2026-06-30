В одній із областей введено аварійні відключення світла

Енергетики пояснили, що спричинило складну ситуацію зі світлом

У частині Сумщини введено спеціальні графіки аварійних відключень обсягом три черги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Сумиобленерго».

Енергетики нагадали, що спеціальні графіки аварійних відключень – це комплекс заходів, спрямований на оперативне розвантаження енергосистеми у значних обсягах, що реалізуються відключенням ліній 35-110 кВ, а також трансформаторів і секцій шин на підстанціях 35-110 кВ.

Вони вводяться та відміняються за спеціальною командою диспетчера «Укренерго». При цьому, як пояснює обленерго, повідомити споживачів про тривалість знеструмлення при застосуванні спеціальних графіків аварійних відключень – неможливо.

«Робимо все, щоб стабілізувати енергетичну систему! Складна ситуація зі світлом – наслідок збройної агресії росії та підвищення температури повітря!» – наголосили енергетики.

Нагадаємо, через складні погодні умови попередньої доби (гроза, шквали) на ранок 30 червня були повністю або частково знеструмлені близько 600 населених пунктів у восьми областях.

Раніше, 29 червня, через негоду в Києві та Київській області енергетики попереджали про перебої зі світлом.

Як повідомлялося, у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі 30 червня в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки відключення електроенергії.