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Борги на балансуючому ринку небезпечніші для енергетики, ніж низькі тарифи – KNESS

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Борги на балансуючому ринку небезпечніші для енергетики, ніж низькі тарифи – KNESS
Першими наслідки боргової кризи відчувають саме постачальники послуг балансування, зазначає Кравчук
фото: depositphotos.com

Для енергетики борги на балансуючому ринку вже небезпечніші за недостатній рівень тарифів – KNESS

Проблема боргів на балансуючому ринку сьогодні становить більшу загрозу для розвитку енергетики, ніж недостатній рівень тарифів. Про це заявив директор напряму трейдингу та постачання електроенергії KNESS Сергій Кравчук.

За його словами, саме борги на балансуючому ринку руйнують фінансову стабільність і стримують прихід нових інвесторів. Через неплатежі найбільше страждають маневрова генерація, оператор системи передачі та компанії, які забезпечують балансування енергосистеми.

Він зазначив, що фінансова непередбачуваність робить нові інвестиційні проєкти занадто ризикованими. За таких умов приватні інвестори та міжнародні фінансові установи не готові вкладати кошти у будівництво газової генерації чи систем накопичення енергії.

«Жоден приватний інвестор чи міжнародний банк не фінансуватиме будівництво нових газових станцій чи установки зберігання енергії, якщо вироблений ними струм може просто «поглинатися» хронічними боржниками», – підкреслив Кравчук.

За його словами, першими наслідки боргової кризи відчувають саме постачальники послуг балансування, які залишаються без обігових коштів. Згодом це призводить до заморожування нових проєктів, а в довгостроковій перспективі створює ризики для здатності енергосистеми покривати попит на електроенергію.

Раніше комерційний директор Elementum Energy Роман Волошенюк попередив, що балансуючий ринок електроенергії наблизився до 50 млрд грн боргів.

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Теги: тарифи будівництво енергетика

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