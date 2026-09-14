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Несподіваний розворот: як змінилися цінники на зерно в Україні та світі за цей тиждень

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Наталія Антонюк
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Несподіваний розворот: як змінилися цінники на зерно в Україні та світі за цей тиждень
Світові ціни на зерно синхронно пішли вниз – у США та Європі одночасно подешевшали і пшениця, і кукурудза
фото із відкритих джерел

Через обстріли портів та дорогу логістику Україна втрачає позиції в ЄС, а наше місце на ринку зерна швидко займають конкуренти

В Україні цього тижня ціни на зерно змінювалися по-різному: фуражна пшениця подорожчала, а продовольча пшениця, кукурудза та соняшник подешевшали. На світових ринках, в Америці та Європі, одночасно впали ціни і на пшеницю, і на кукурудзу.

«Главком» проаналізував закупівельні ціни на основні зернові та олійні культури в Україні, порівняв їх із показниками минулого тижня та простежив зміни котирувань на Чиказькій і Паризькій біржах.

Закупівельні ціни в Україні: динаміка в області та портах

На внутрішньому ринку ціни на зернові та соняшник змінюються по-різному залежно від регіону, умов поставки та місця продажу.

Культура Центр/північ (EXW) Південь / Порти (CPT) Захід (DAP/FCA) Зміна ціни за тиждень
Пшениця продовольча (2-3 клас) 4800-5200 грн/т ($107-$116) 6500-8200 грн/т ($145-$183) 6600-7400 грн/т ($148-$166) -300 грн/т (-5%)
Пшениця фураж 5700-6400 грн/т ($127-$143) 7200-8100 грн/т ($161-$181) 6100-6400 грн/т ($136-$143) +950 грн/т (+16%)
Кукурудза 7500-7700 грн/т ($168-$172) 5900-6900 грн/т ($132-$154) 8500-8700 грн/т ($190-$195) -750 грн/т (-9%)
Соняшник 18700-19000 грн/т ($419-$426) 20000-21000 грн/т ($448-$471) 18500-19500 грн/т ($415-$437)  -250 грн/т (-1,3%)

Дані: AgroTender

Фуражна пшениця дорожчає: за тиждень її середня ціна за трьома регіонами зросла приблизно на 950 грн/т. Найбільше подорожчання помітно на півдні та в портах – близько 2 тис. грн/т. У центрі та на півночі ціни також зросли, тоді як на заході залишились близькими до рівня минулого тижня.

Продовольча пшениця дешевшає: у середньому ціна знизилась приблизно на 300 грн/т. Водночас динаміка залежить від регіону: у центрі, півночі та заході зерно подешевшало, тоді як у портах ціни дещо зросли.

Кукурудза дешевшає: середня ціна за тиждень знизилась приблизно на 750 грн/т. Найбільше падіння зафіксовано у південному регіоні – близько 2600 грн/т. Водночас у центрі та на півночі кукурудза, навпаки, подорожчала, а на заході ціна дещо знизилась.

Соняшник продовжує дешевшати: у середньому ціна знизилась приблизно на 250 грн/т. У центрі та на півночі й заході ціни зменшились, тоді як у портах соняшник дещо подорожчав.

Які змінювались ціни на світовому ринку: огляд Паризької та Чиказької біржі

На світових біржах за тиждень подешевшали і пшениця, і кукурудза в США та Європі – ці товари впали в ціні на торгових майданчиках у Чикаго (CBOT) та Парижі (Euronext).

Біржа Культура Котировка Зміна ціни за тиждень
CBOT (Чикаго) Пшениця продовольча $269/т -$11 (-4%)
CBOT (Чикаго) Кукурудза $209/т -$4 (-2%)
Euronext (Париж) Пшениця продовольча $282/т -$7 (-2,4%)
Euronext (Париж) Кукурудза $305/т -$6 (-2%)

Дані: Investing.com, Tradingview

  • Найбільше подешевшала американська пшениця. Продовольча пшениця на біржі в Чикаго просіла найсильніше – мінус $11 за тонну (або -4%), впавши до $269/т.
  • Європейська пшениця стійкіша. У Парижі продовольча пшениця втратила менше – мінус $7 за тонну (-2,4%) і коштує $282/т.
    Кукурудза падає однаково у відсотках. На обох біржах товар втратив рівно -2%. У Чикаго кукурудза подешевшала на -$4 (до $209/т), а в Парижі – на -$6 (до $305/т).
    Європа тримає вищу ціну. Попри падіння, європейський ринок (Париж) залишається суттєво дорожчим за американський (Чикаго) – європейська пшениця дорожча на $13, а кукурудза — на $96 за тонну.

Українські аграрії втрачають світовий ринок 

Через обстріли портів та дорогу логістику Україна втрачає позиції в ЄС, а наше місце на ринку зерна швидко займають конкуренти. Так, наприклад, після 22 липня вантажопереробка портів Великої Одеси скоротилася більш ніж у 15 разів. 

Українське зерно доводиться вивозити альтернативними маршрутами – залізницею, автомобілями та через Дунай. Проте вони не можуть повністю замінити морські перевезення за обсягами. Цим користуються американські виробники: на початку нового маркетингового року США випередили Україну за обсягами експорту кукурудзи до ЄС. Для України це означає втрату частини ринку.

Азійські імпортери останнім часом почали активніше закуповувати пшеницю з Австралії та Аргентини через затримки з постачаннями з Чорноморського регіону.

Тим часом через посуху та скорочення врожаїв ЄС може збільшити імпорт кукурудзи з 19,3 млн до 25 млн тонн у новому маркетинговому році. Україна могла б наростити поставки, але обстріли портової інфраструктури не дають цього зробити.

Нагадаємо, що світові ціни на основні сільськогосподарські товари у серпні продемонстрували найстрімкіше місячне зростання за понад 14 років. Серед причин – перебої з постачанням через війни та екстремальні погодні явища.

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Теги: експорт імпорт зерно пшениця

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