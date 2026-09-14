Несподіваний розворот: як змінилися цінники на зерно в Україні та світі за цей тиждень
Через обстріли портів та дорогу логістику Україна втрачає позиції в ЄС, а наше місце на ринку зерна швидко займають конкуренти
В Україні цього тижня ціни на зерно змінювалися по-різному: фуражна пшениця подорожчала, а продовольча пшениця, кукурудза та соняшник подешевшали. На світових ринках, в Америці та Європі, одночасно впали ціни і на пшеницю, і на кукурудзу.
«Главком» проаналізував закупівельні ціни на основні зернові та олійні культури в Україні, порівняв їх із показниками минулого тижня та простежив зміни котирувань на Чиказькій і Паризькій біржах.
Закупівельні ціни в Україні: динаміка в області та портах
На внутрішньому ринку ціни на зернові та соняшник змінюються по-різному залежно від регіону, умов поставки та місця продажу.
|Культура
|Центр/північ (EXW)
|Південь / Порти (CPT)
|Захід (DAP/FCA)
|Зміна ціни за тиждень
|Пшениця продовольча (2-3 клас)
|4800-5200 грн/т ($107-$116)
|6500-8200 грн/т ($145-$183)
|6600-7400 грн/т ($148-$166)
|-300 грн/т (-5%) ⬇
|Пшениця фураж
|5700-6400 грн/т ($127-$143)
|7200-8100 грн/т ($161-$181)
|6100-6400 грн/т ($136-$143)
|+950 грн/т (+16%) ⬆
|Кукурудза
|7500-7700 грн/т ($168-$172)
|5900-6900 грн/т ($132-$154)
|8500-8700 грн/т ($190-$195)
|-750 грн/т (-9%) ⬇
|Соняшник
|18700-19000 грн/т ($419-$426)
|20000-21000 грн/т ($448-$471)
|18500-19500 грн/т ($415-$437)
|-250 грн/т (-1,3%) ⬇
Дані: AgroTender
Фуражна пшениця дорожчає: за тиждень її середня ціна за трьома регіонами зросла приблизно на 950 грн/т. Найбільше подорожчання помітно на півдні та в портах – близько 2 тис. грн/т. У центрі та на півночі ціни також зросли, тоді як на заході залишились близькими до рівня минулого тижня.
Продовольча пшениця дешевшає: у середньому ціна знизилась приблизно на 300 грн/т. Водночас динаміка залежить від регіону: у центрі, півночі та заході зерно подешевшало, тоді як у портах ціни дещо зросли.
Кукурудза дешевшає: середня ціна за тиждень знизилась приблизно на 750 грн/т. Найбільше падіння зафіксовано у південному регіоні – близько 2600 грн/т. Водночас у центрі та на півночі кукурудза, навпаки, подорожчала, а на заході ціна дещо знизилась.
Соняшник продовжує дешевшати: у середньому ціна знизилась приблизно на 250 грн/т. У центрі та на півночі й заході ціни зменшились, тоді як у портах соняшник дещо подорожчав.
Які змінювались ціни на світовому ринку: огляд Паризької та Чиказької біржі
На світових біржах за тиждень подешевшали і пшениця, і кукурудза в США та Європі – ці товари впали в ціні на торгових майданчиках у Чикаго (CBOT) та Парижі (Euronext).
|Біржа
|Культура
|Котировка
|Зміна ціни за тиждень
|CBOT (Чикаго)
|Пшениця продовольча
|$269/т
|-$11 (-4%) ⬇
|CBOT (Чикаго)
|Кукурудза
|$209/т
|-$4 (-2%) ⬇
|Euronext (Париж)
|Пшениця продовольча
|$282/т
|-$7 (-2,4%) ⬇
|Euronext (Париж)
|Кукурудза
|$305/т
|-$6 (-2%) ⬇
Дані: Investing.com, Tradingview
- Найбільше подешевшала американська пшениця. Продовольча пшениця на біржі в Чикаго просіла найсильніше – мінус $11 за тонну (або -4%), впавши до $269/т.
- Європейська пшениця стійкіша. У Парижі продовольча пшениця втратила менше – мінус $7 за тонну (-2,4%) і коштує $282/т.
Кукурудза падає однаково у відсотках. На обох біржах товар втратив рівно -2%. У Чикаго кукурудза подешевшала на -$4 (до $209/т), а в Парижі – на -$6 (до $305/т).
Європа тримає вищу ціну. Попри падіння, європейський ринок (Париж) залишається суттєво дорожчим за американський (Чикаго) – європейська пшениця дорожча на $13, а кукурудза — на $96 за тонну.
Українські аграрії втрачають світовий ринок
Через обстріли портів та дорогу логістику Україна втрачає позиції в ЄС, а наше місце на ринку зерна швидко займають конкуренти. Так, наприклад, після 22 липня вантажопереробка портів Великої Одеси скоротилася більш ніж у 15 разів.
Українське зерно доводиться вивозити альтернативними маршрутами – залізницею, автомобілями та через Дунай. Проте вони не можуть повністю замінити морські перевезення за обсягами. Цим користуються американські виробники: на початку нового маркетингового року США випередили Україну за обсягами експорту кукурудзи до ЄС. Для України це означає втрату частини ринку.
Азійські імпортери останнім часом почали активніше закуповувати пшеницю з Австралії та Аргентини через затримки з постачаннями з Чорноморського регіону.
Тим часом через посуху та скорочення врожаїв ЄС може збільшити імпорт кукурудзи з 19,3 млн до 25 млн тонн у новому маркетинговому році. Україна могла б наростити поставки, але обстріли портової інфраструктури не дають цього зробити.
Нагадаємо, що світові ціни на основні сільськогосподарські товари у серпні продемонстрували найстрімкіше місячне зростання за понад 14 років. Серед причин – перебої з постачанням через війни та екстремальні погодні явища.
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