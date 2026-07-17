Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» на 30%. Глава «Укрметалургпрому» пояснив наслідки

Каленков закликав відмовитися від підвищення залізничних тарифів на 30%: це рішення ухвалюється з порушеннями

Запропоноване підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» на 30% є недопустимим і несправедливим, крім того, його намагаються ухвалити з порушеннями регуляторних процедур. Про це розповів президент об'єднання «Укрметалургпром» Олександр Каленков у Верховній Раді на засіданні робочої групи, присвяченому функціонуванню державної компанії.

За його словами, більшість вантажів в Україні перевозиться залізницею, тому одноразове підвищення тарифів матиме значний вплив як на окремі підприємства, так і на цілі галузі.

«Піднімати одноразово на 30% це дуже великий вплив і на окремі підприємства, і на галузі, які користуються залізницею, і загалом на економіку. Там, де можна, всі будуть перекладати це на споживачів», – пояснив Каленков.

Він також представив дослідження ДП «Укрпромзовнішекспертиза», відповідно до якого підвищення вантажних тарифів може призвести до скорочення вантажопотоку, втрати 96 млрд грн ВВП, недоотримання державним бюджетом щонайменше 36 млрд грн податків на рік та втрати $2,4 млрд валютної виручки.

Водночас експерт наголосив, що підвищення тарифів може додатково скоротити вантажну базу УЗ: з 2021 до 2025 року вона вже зменшилася на 49%, із 315 млн до 161 млн тонн. Очікуваним наслідком індексації на 30% може стати додаткове скорочення обсягів перевезень на 24 млн тонн.

«Навіть «Укрзалізниця» прогнозує, що після підвищення тарифів вантажна база впаде. Вона вже впала вдвічі за останні роки. Світовий банк говорить про те, що вона впаде. Ми теж про це говоримо», – заявив він.

Каленков підкреслив також, що підвищення тарифів не повинно використовуватися для покриття збитків пасажирських перевезень – адже, за даними консолідованої фінансової звітності «Укрзалізниці», у 2025 році вантажний сегмент отримав 5,8 млрд грн прибутку. Водночас сукупний збиток пасажирських і приміських перевезень становив близько 20 млрд грн.

«Але яке відношення ці збитки мають до вантажних перевезень? Це абсолютно несправедливо й економічно незрозуміло», – сказав Каленков, і підкреслив: протягом 2021–2025 років вантажний сегмент забезпечував «Укрзалізниці» операційний прибуток. За розрахунками «Укрметалургпрому», за цей період промисловість через вантажні тарифи фактично профінансувала понад 80 млрд грн збитків пасажирського сегмента.

Він також заявив, що наказ про підвищення тарифу «Укрзалізниці» був ухвалений з численними порушеннями – зокрема, відсутні джерела даних та методики економічних розрахунків. Також фактично відсутня оцінка альтернативних варіантів, оскільки всі розрахунки побудовані навколо одного рішення – підвищення тарифів. Крім того, цей проєкт наказу навіть не був включений до Плану підготовки регуляторних актів Мінрозвитку на 2026 рік, хоча закон вимагає внесення таких змін ще до його оприлюднення.