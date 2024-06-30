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Bloomberg: Ціни на каву зросли за пів року майже вдвічі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Bloomberg: Ціни на каву зросли за пів року майже вдвічі
Бразилія, яка є найбільшим світовим виробником кави, збирає менший, ніж очікувалося, врожай сорту арабіки
фото: Pixabay

Посуха у В'єтнамі може призвести до дефіциту кави

Цьогорічне скорочення пропозиції кави призвело до зростання цін на ринку. Зокрема, сорт робуста подорожчав приблизно на 40% за перші шість місяців 2024 року. Про це повідомив Bloomberg.

Посуха у В'єтнамі, що є найбільшим експортером робусти, зашкодила врожаю і може призвести до дефіциту кави четвертий рік поспіль.

Бразилія, яка є найбільшим світовим виробником кави, також збирає менший, ніж очікувалося, врожай сорту арабіки.

За словами Альберта Скалли, старшого віцепрезидента з торгівлі StoneX, за прогнозами уряду США, виробництво перевищить попит на 5,6 млн мішків, але глобальний баланс стане більш напруженим, що може призвести до подальшого зростання цін.

Нагадаємо, що ціни на каву сорту робуста досягли історичного максимуму за 45 років на тлі дефіциту. Про це йдеться у звіті Міжнародної організації кави (ICO). За даними аналітиків, показник оптових цін у квітні зріс на 16,8%.

Цікаво, що кавові зерна і какао в обсязі кількох сотень тисяч тонн, які зберігаються в Євросоюзі, ймовірно, будуть знищені через новий закон. Про це пише видання Financial Times. Це пов'язано з набранням чинності нового закону, який забороняє постачання товарів, вироблених у результаті вирубування лісу та використання дитячої праці.

Читайте також: Шоколадна криза: ціни на какао перетнули рекордну межу в $11 тис.
Теги: ціни продукти економіка

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