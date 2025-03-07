Тисячі людей у ​​Європі залишилися без зарплати через рідкісний збій

Крім затримок у виплаті зарплат та допомоги ледь не зірвалися біржові угоди

Тисячі європейців зіткнулися із затримкою виплат зарплат та соціальних допомог через рідкісний збій у роботі платіжної системи Європейського центрального банку (ЄЦБ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як пише Reuters, збій у системі T2S, що використовується для розрахунків за фінансовими операціями, стався вранці у четвер, 27 лютого, приблизно о восьмій ранку. За дві години також почала зависати основна платіжна мережа Target 2 (T2), через яку проходять трильйони євро трансакцій щодня. Через неполадки понад 15 тис. літніх і незаможних греків, а також працівників держсектору та пенсіонерів в Австрії залишилися без зарплат.

Спочатку кризові менеджери припустили, що збій пов'язаний із проблемами в базі даних, через що не вдалося відразу переключити систему на резервний сервер. Поки знайти та усунути помилку намагалися вручну, платежі не проводились. Аварійний канал платежів запустили лише за декілька годин, резервний механізм не зміг опрацювати одночасно сотні тисяч щоденних переказів, через що більшу частину платежів довелося поставити у чергу.

Крім затримок у виплаті зарплат та допомоги ледь не зірвалися біржові угоди: деякі клієнти брокерів зазнали збитків, оскільки їм було нараховано відсотки за позиками. Деякі компанії всерйоз задумалися про подання позовів до регулятора.

«Коли у комерційних банків трапляються збої, вони за це несуть відповідальність. Але поки що не схоже, що в даному випадку буде такий самий рівень підзвітності, незважаючи на масштаб збитків», – пояснив партнер юридичної фірми Osborne Clarke Пол Гарріс.

Раніше у затосунку «Резерв+» стався технічний збій.Зазначається, що всі раніше видані документи залишаються дійсними.