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Названо найдорожчий смартфон, який державні структури придбали у 2024 році

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Названо найдорожчий смартфон, який державні структури придбали у 2024 році
Найдорожчий пристрій у списку покупок Приватбанка – iPhone 14 Pro Max 128GB Gold
фото: depositphotos.com

На люксовий гаджет держустанова не пожаліла понад 50 тис. грн

Приватбанк відзначився найкоштовнішою телефонною покупкою торік. Фінустанова 3 квітня 2024 року замовила у ТОВ «Ай он» чотири мобільні телефони загальною вартістю 170,5 тис. грн. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Найдорожчий iPhone – для сільської ради. Які смартфони купують українські чиновники».

Поставити смартфони підрядник мав скоренько – до 18 квітня 2024 року. Найдорожчий пристрій у списку покупок Приватбанку – iPhone 14 Pro Max 128GB Gold, 2022 року випуску за 51,5 тис. грн.

Цей смартфон із діагоналлю 6,7 дюйма має процесор A16 Bionic, оперативну пам’ять 6 ГБ, вбудовану пам’ять 128 ГБ, основну камеру на 48+12+12 Мп із відеозйомкою в форматі 4K і фронтальну камеру на 12 Мп, сканер LiDAR, стереодинаміки, корпус зі скла і сталі.

На сервісі порівняння цін Hotline iPhone 14 Pro Max 128GB можна знайти у діапазоні від 29,8 тис. грн до 65 тис. грн.

Названо найдорожчий смартфон, який державні структури придбали у 2024 році фото 1

Інші три телефони, замовлені Приватбанком, – також айфони, але вже «скромніші»: iPhone 15 128GB за 36,3 тис. грн, iPhone 13 128GB за 26,1 тис. грн, iPhone 11 128GB за 20,3 тис. грн.

За даними пошуково-аналітичної системи YouControl, столичною фірмою «Ай он», зареєстрованою на кіпрську «І.Є.М. Євро-Молл Лімітед», керує Микола Троценко. Кінцевим бенефіціаром є кіпріот Сергій Костевич, який раніше був білорусом. Він є засновником холдингу Asbis, який володіє брендами Prestigio, Canyon та Perenio.

Нагадаємо, у 2025 році вийде новий бюджетний смартфон від Apple. Вже з’явились чутки, який він буде мати вигляд і як називатиметься. 

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Теги: гроші телефон Приватбанк ProZorro смартфон гаджет

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