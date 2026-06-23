Польща посилила перевірки для українців і почала відмовляти у захисті

Роботодавці б'ють на сполох: чиновники дедалі ретельніше відсівають тих, хто приїхав на заробітки

Українці, які приїжджають до Польщі безпосередньо з України на роботу, дедалі частіше отримують відмову у статусі тимчасового захисту PESEL UKR. Чиновники перевіряють, чи походить заявник із регіону активних бойових дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Wprost.

Що відбувається на практиці

Про одну з таких ситуацій написала польська газета Dziennik Gazeta Prawna. Компанія, яка планувала працевлаштувати громадянина України, що приїхав безпосередньо з України, зіткнулася з несподіваним результатом: замість PESEL UKR чоловік отримав PESEL зі статусом NUE. Місцеві чиновники пояснили, що заявник не походить із регіону, де тривають активні бойові дії, – а тому не має права на статус тимчасового захисту.

Роботодавці та бізнес-організації кажуть, що такі випадки не поодинокі. Місцева влада дедалі ретельніше перевіряє, чи справді людина приїхала до Польщі через війну, чи переважно з економічних міркувань. Схожа ситуація виникає у тих, хто раніше мав статус UKR, але втратив його після тривалої відсутності в Польщі: після повернення їм також відмовляють у відновленні.

Що дає статус UKR і чим відрізняється від NUE

PESEL UKR – це ідентифікаційний номер зі спеціальним статусом тимчасового захисту, який Польща запровадила після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Він дає право легально проживати в країні, отримувати державну медичну допомогу, соціальні виплати, а також працевлаштовуватися за спрощеною процедурою – роботодавцеві достатньо повідомити місцеву службу зайнятості без оформлення окремого дозволу на роботу.

Статус NUE означає неврегульоване перебування. Людина з таким записом у реєстрі фактично перебуває в Польщі без легального статусу й може бути зобов'язана покинути країну.

Що це означає для роботодавців

Навіть без PESEL UKR українець, який легально перебуває в Польщі – за безвізом або на іншій підставі, – може працевлаштуватися за спрощеними умовами. Проте на практиці це складніше. Юрист Міхал Виславський з EY Polska пояснює: при PESEL UKR роботодавцеві достатньо перевірити один запис у реєстрі. У разі безвізового перебування доводиться додатково з'ясовувати дату в'їзду, скільки днів людина вже провела в країні і чи не вичерпала дозволений термін перебування.

Доступ до медицини та соціальних виплат без статусу UKR також обмежений – тому відмова у його видачі б'є не лише по самих українцях, а й по роботодавцях, які їх наймають.

Нові правила з березня 2026 року

З 5 березня 2026 року в Польщі запрацювали нові правила: тимчасовий захист для українців перейшов із режиму спеціального закону до загального законодавства про іноземців. Для тих, хто вже має PESEL UKR, статус діє до 4 березня 2027 року. Для новоприбулих термін подачі заяви тепер – лише 30 днів від дня в'їзду. Якщо не встигнути, статус тимчасового захисту вважається відхиленим автоматично.

Окремо: ті, хто отримав PESEL UKR без пред'явлення паспорта, зобов'язані підтвердити особу в місцевій адміністрації до 31 серпня 2026 року. Якщо цього не зробити, з 1 вересня статус автоматично зміниться на NUE.

Нагадаємо, новини про статус українців у Польщі виходять на тлі серйозного загострення двосторонніх відносин. Наприкінці травня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла через указ про присвоєння військовому підрозділу імені «Героїв УПА». У відповідь міністр закордонних справ Андрій Сибіга та інші українські посадовці повернули польські державні нагороди. За даними Rzeczpospolita, після цього скандалу більше 50% поляків погіршили ставлення до України. Раніше «Главком» повідомляв, що польська влада ще з 2023 року перевіряє мету в'їзду українців – чиновники мають доступ до даних про всі перетини кордону.