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НОК розробить правила поведінки українських спортсменів з росіянами на Олімпіаді

Христина Жиренко
glavcom.ua
НОК розробить правила поведінки українських спортсменів з росіянами на Олімпіаді
Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року
зображення: slidstvo.info

Українці не мають бути присутніми на фото зі спортсменами країни-агресора

Очільник Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт розповів, що НОК розробляє протокол про правила поведінки українських спортсменів з росіянами на Олімпіаді.

«НОК розробляє цей протокол, вже є ці рекомендації. Вони ще не затверджені, оскільки нам потрібно ще обговорити ці рекомендації з Комісією атлетів НОК. Тобто ми всередині зараз вирішимо останні питання. І він вже буде затверджений. Звісно, що це не вітання один одного, звісно, не стояти на якихось спільних фото, не давати спільні інтервю, не тиснути руку. Це будуть такі загальні рекомендації», – сказав Гутцайт.

Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

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Теги: спорт Олімпіада Вадим Гутцайт росіяни Національний олімпійський комітет олімпійські ігри

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