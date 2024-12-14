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Ціни на огірки та кабачки повзуть вверх: яка вартість у супермаркетах

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ціни на огірки та кабачки повзуть вверх: яка вартість у супермаркетах
Кабачки коштують по 140 грн за кілограм
фото: glavcom.ua

В Україні спостерігається зростання цін на тепличні овочі

З приходом зими та перших морозів свіжі огірки та кабачки у столичних супермаркетах суттєво набрали в ціні. «Главком» поцікавився, скільки коштують ці овочі сьогодні. 

Так, кабачки коштують по 140 грн за кілограм. Огірки коштують від 110 грн за короткоплідний до 129 грн за імпортний, привезений з Іспанії. 

Огірок короткоплідний у супермаркеті коштує 110 грн за кілограм
Огірок короткоплідний у супермаркеті коштує 110 грн за кілограм
фото: glavcom.ua
Огірок екстра (Іспанія) коштує 129 грн за кілограм
Огірок екстра (Іспанія) коштує 129 грн за кілограм
фото: glavcom.ua

Кілограм цукіні коштує 169 грн без знижки і 139 грн зі знижкою 17%. 

Цукіні зі знижкою 17% можна придбати за ціною 139 грн за кілограм
Цукіні зі знижкою 17% можна придбати за ціною 139 грн за кілограм
фото: glavcom.ua

Варто додати, що до нового року лишається ще майже два тижні, тож, цілком ймовірно, ціна на свіжі овочі ще зростатиме. 

Керівниця відділу маркетингу львівського гуртового ринку сільськогосподарської продукції «Шувар» Тетяна Попович говорить, що ціни на огірки зараз на рекордно високому рівні, передає 24 Канал. Це спричинено дефіцитом продукції, що зумовлений обмеженим обсягом вітчизняного виробництва.

Нині вартість тепличних помідорів на гуртовому ринку «Шувар» у Львові у середньому становить 107,5 грн за кілограм, що на 68% вище ніж торік. Тоді вартість була 64 гривні за кілограм. Середня ціна на тепличні огірки становить 93 гривні за кілограм.

«Підвищення вартості енергоносіїв та проблеми з опаленням теплиць впливають на собівартість вирощування тепличних культур, що позначається на кінцевих цінах. Прогнозується, що ціни на тепличні овочі будуть зростати, особливо взимку, через додаткові витрати на опалення», – говорить Тетяна Попович.

За її словами, на ринку присутні як вітчизняні, так і імпортні овочі. Однак через дефіцит місцевої продукції частка імпорту, зокрема з Туреччини, збільшується. Імпортні овочі також дорожчають через логістичні витрати та митні збори. 

Цікаво, що, наприклад, у сусідній Польщі на оптовому ринку Варшави (Bronisze) ціна на тепличні огірки за інформацією fresh-market.pl коливається від 1,03 до 2,51 євро за кілограм. Короткі тепличні огірки там пропонуються за ціною від 3,35 до 3,77 євро за кілограм. На ринку Познані (WGRO) тепличні огірки продаються за ціною від 8,38 до 9,42 євро за 5 кг, що становить приблизно 1,68 до 1,88 євро за кілограм. 

Нагадаємо, в Україні зріс попит на картоплю. Наразі її вартість складає 22-30 грн/кг, що в середньому на 22% дорожче, ніж тижнем раніше.

Раніше повідомлялося, що в Україні знизилися ціни на ріпчасту цибулю. Причиною зниження вартості аналітики проєкту EastFruit називають зниження попиту в даному сегменті.

Також в Україні знизилися ціни на імпортні помідори, наразі вони коштують 70-80 грн/кг. Короткочасне, але помітне підвищення цін минулого тижня стало однією із причин різкого зниження попиту на турецькі томати.

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Теги: продукти ціни Україна овочі супермаркет

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